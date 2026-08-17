Tarifas diferenciales: Tucumán advierte que el consumo eléctrico aumenta hasta un 75% en verano

Verano costoso

En relación a la norma que se prevé presentar ante el Congreso de la Nación, Viola sostuvo que no solo está bajo debate el consumo eléctrico, sino también los ingresos económicos de las provincias, que en las ciudades del norte argentino suelen ser menores en comparación a las del sur. “No es solamente analizar cuánto aumenta el consumo de energía en un hogar determinado, sino también en base a ese aumento o ese incremento del consumo, cómo afecta a la economía familiar”, dijo el funcionario. Y agregó: “con este análisis podemos prevenir que el sistema de subsidios tampoco tenga una afectación directa en el ingreso familiar. Entonces, en este sentido, como te digo, lo que se va a buscar es tener en cuenta la realidad económica de las provincias de la zona”.