Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Resumen para apurados
- El peronismo de Tucumán planea adelantar las elecciones a mayo de 2027, lo que clausura la posibilidad de tratar una reforma electoral debido a la falta de tiempo legislativo.
- El debate sobre la reforma electoral se inició en 2024, pero la falta de avances y el inicio del cronograma electoral en octubre próximo reducen el margen a solo cuatro meses.
- De este modo, los comicios de 2027 en Tucumán se realizarán bajo las mismas reglas vigentes, postergando la modernización del sistema político solicitada por varios sectores.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium