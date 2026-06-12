Política

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

El peronismo tucumano tiene intenciones de ir a las urnas en mayo, por lo que el cronograma debería ponerse en marcha en octubre. Quedarían sólo cuatro meses para hacer cambios.

SIN AVANCES. Aunque desde 2024 se habla de una reforma, nada cambiará en Tucumán para votar en 2027.
SIN AVANCES. Aunque desde 2024 se habla de una reforma, nada cambiará en Tucumán para votar en 2027.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El peronismo de Tucumán planea adelantar las elecciones a mayo de 2027, lo que clausura la posibilidad de tratar una reforma electoral debido a la falta de tiempo legislativo.
  • El debate sobre la reforma electoral se inició en 2024, pero la falta de avances y el inicio del cronograma electoral en octubre próximo reducen el margen a solo cuatro meses.
  • De este modo, los comicios de 2027 en Tucumán se realizarán bajo las mismas reglas vigentes, postergando la modernización del sistema político solicitada por varios sectores.
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