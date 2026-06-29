Diego Santilli llega al Gabinete nacional con respaldo libertario y fuerte rechazo en la oposición

La encuesta también muestra diferencias significativas según variables demográficas y socioeconómicas. La valoración de Santilli mejora con la edad: registra una imagen positiva del 26,1% entre los menores de 40 años, del 35,5% entre quienes tienen entre 40 y 59 años y del 41,1% entre los mayores de 60 años. El dato adquiere relevancia porque presenta una tendencia inversa a la observada en la imagen de Javier Milei, que suele mostrar mejores niveles de apoyo entre los segmentos más jóvenes.