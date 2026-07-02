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Recuerdos fotográficos: 1984. Triste fin de la elefanta del circo en Tucumán

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1984. Triste fin de la elefanta del circo en Tucumán
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 3 Hs

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