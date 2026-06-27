Recuerdos fotográficos: el largo periplo de los restos de Lola Mora hasta su descanso final

Hubo que esperar hasta el 11 de junio de 1977, en el gobierno militar, para que se efectivizara el traslado. Los biógrafos Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán cuentan que en la llegada la urna con las cenizas de las tres hermanas tenía la tapa mal ajustada y que al bajar en el aeropuerto parte del polvo voló por la pista ubicada en el parque 9 de Julio. Luego la urna fue llevada en un carrier militar en medio de los honores que realizaron escuelas de la provincia (primera foto). La urna fue depositada provisoriamente en la Casa de la Cultura de San Martín 251 junto a las escaleras que descienden hacia el teatro Orestes Caviglia (segunda foto). Su sobrino, Ernesto Rücker, no pudo hablar por la emoción. Su esposa leyó el discurso. Dijo que entregaba “estas queridas cenizas para que las cuidéis y veneréis y sea este un último destino para su descanso eterno...Os ruego que alguna mano generosa... ponga, cuando así lo desee, una flor para su recuerdo”.