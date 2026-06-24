Recuerdos fotográficos: 1909. El autor de “Parábola” y Lola Mora se encuentran en Roma

En la biografía de Lola Mora de Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán se publica la foto de la visita de la escultora a la casa de Pompilio para el agasajo que le hacían sus amigos con motivo de haber culminado la obra “Parábola”. Hay 14 personas, entre ellas cinco mujeres, sentadas en el atelier. Lola Mora aparece al centro, con traje a rayas. A su izquierda se encuentra la escritora Grazia Deledda, autora de Elias Portolu, Cenizas y La hiedra, quien recibiría el premio Nobel de Literatura en 1926; Alberto Blancas, ministro argentino ante la Santa Sede, y el escultor Leguizamón Pondal. Detrás, al centro, cerca de la estatua, se distingue a Villarrubia Norry.