Recuerdos fotográficos: 1927-1931. Lola Mora busca petróleo en Salta

Perdidos los apoyos políticos y en crisis por los cuestionamientos a sus esculturas y por querellas con sus proveedores de material para el arte, la tucumana Lola Mora, la “escultora oficial de la Era Conservadora” entró en eclipse desde 1920, dicen Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán en la biografía de la artista. Hizo experimentos cinematográficos. Fracasó. En 1924 la designaron en Jujuy inspectora de patrimonio, pero después, cansada de la burocracia, se instaló en Salta para buscar petróleo. El poeta Rafael Arrieta recordó que la encontró en 1927 en el vestíbulo del Plaza Hotel. “¿Sabe usted que he dejado el arte? Pero no la naturaleza… Asómbrese: me ocupo del petróleo, aquí, en las montañas de Salta… No me tome por una vieja chiflada. He estudiado el asunto seriamente”, le dijo ella. Cuenta el periodista Juan José de Soiza Reilly que “con sus cuadrillas de peones vivió durante muchos años en las cumbres, durmiendo al aire libre, gastando, con heroísmo y patriotismo, sus caudales, con una fe en sí misma tan hermosa que no parecía fe de nuestro tiempo”. Añade que cuando estaba a punto de sacarles provecho a las piedras, el capital se le agotó en 1931.