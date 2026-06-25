Recuerdos fotográficos: 1927-1931. Lola Mora busca petróleo en Salta
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Perdidos los apoyos políticos y en crisis por los cuestionamientos a sus esculturas y por querellas con sus proveedores de material para el arte, la tucumana Lola Mora, la “escultora oficial de la Era Conservadora” entró en eclipse desde 1920, dicen Carlos Páez de la Torre (h) y Celia Terán en la biografía de la artista. Hizo experimentos cinematográficos. Fracasó. En 1924 la designaron en Jujuy inspectora de patrimonio, pero después, cansada de la burocracia, se instaló en Salta para buscar petróleo. El poeta Rafael Arrieta recordó que la encontró en 1927 en el vestíbulo del Plaza Hotel. “¿Sabe usted que he dejado el arte? Pero no la naturaleza… Asómbrese: me ocupo del petróleo, aquí, en las montañas de Salta… No me tome por una vieja chiflada. He estudiado el asunto seriamente”, le dijo ella. Cuenta el periodista Juan José de Soiza Reilly que “con sus cuadrillas de peones vivió durante muchos años en las cumbres, durmiendo al aire libre, gastando, con heroísmo y patriotismo, sus caudales, con una fe en sí misma tan hermosa que no parecía fe de nuestro tiempo”. Añade que cuando estaba a punto de sacarles provecho a las piedras, el capital se le agotó en 1931.
En la imagen se la ve en esos días, en una plaza de Salta. Poco después fue a Buenos Aires con sus sobrinas. Falleció en 1936. El poeta Arrieta recordaría a “la mujercita de apariencia humilde, dueña de una voluntad templada, de una energía inagotable, siempre dispuesta a convertir los despojos de su sueño frustrado en combustible de una empresa grandiosa”.