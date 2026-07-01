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“Minions & Monstruos”: el caótico mundo de los simpáticos seres amarillos

“Minions & Monstruos” transcurre en la época del cine mudo, cuando el mundo estuvo a punto de desaparecer.

TERCERA PELÍCULA PROPIA. Los Minions pasaron de personajes secundarios a tener sus propios filmes, esta vez con monstruos sobrenaturales.
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Hace 5 Hs

Lo que era una excepción, en estas últimas semana se transformó casi en una costumbre que se proyectará hasta el próximo miércoles. Por el peso y la expectativa de los títulos cinematográficos, hoy será la tercera oportunidad sucesiva en que se preestrenará una película en las salas tucumanas y de todo el país, en un impulso especial para conseguir la respuesta de taquilla. Y el 8 de julio será la cuarta vez, con la llegada del live action de “Moana”.

Minions & Monstruos” es la nueva realización de los personajes amarillos creados como secundarios de “Mi villano favorito” y que tomaron vuelo propio, con saga de producciones independientes por fuera de la historia principal de Gru y su evolución. Los malvados más tiernos y simpáticos de la pantalla grande vuelven con una propuesta familiar, en competencia abierta (aunque saben que sería imposible vencer) a “Toy Story 5”, pero orientado al mismo público que puede disfrutar tanto de una como de otra propuesta.

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Los pequeños animados de sonidos guturales e idioma propio continúan en sus saltos en el tiempo, como ya vinieron mostrando en sus dos títulos autónomos anteriores. Esta vez, la acción se instala en el Hollywood de la época dorada de los años del cine mudo y en blanco y negro, para protagonizar otra caótica aventura ambientada en la década de 1920, atravesada por un humor irreverente, absurdo, caótico y plagado de gags físicos, que remite a los gloriosos Hermanos Marx.

Los Minions incursionan como dobles en una película donde deben combatir contra furiosos vikingos y dejar que les ganen la batalla. Entusiasmados, los vencen y se dejan seducir por la maravilla de la pantalla grande en sus inicios masivos. Desde entonces, se transforman en las nuevas estrellas, con placas propias en el Paseo de la Fama pese a los desastres que causan. Convencidos de que ese es su futuro ideal, le presentan a un director de cine su idea de hacer una película de terror con el fin de convertirse en realizadores famosos.

Sin embargo, aunque están seguros de que es una buena idea, lamentablemente no cuentan con el elenco para el proyecto, por lo que realizarán un ritual sobrenatural en la búsqueda de seres monstruosos reales para contratarlos y que el filme se haga realidad. Cuando convocan a una misteriosa criatura verde para protagonizar la trama, durante el rodaje terminan liberando una brutal y enorme amenaza que pondrá en riesgo al planeta.

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Como ellos son los responsables, deberán encontrar la solución, lo que siempre se complica y nunca sale como se espera en caso de los torpes Minions, convertidos en “el centro de una aventura tan disparatada como épica, desenfrenada y completamente alocada en la que la fama, los errores y una cadena de acontecimientos que pondrá al mundo entero patas arriba”.

Escrita por Brian Lynch y Pierre Coffin y dirigida por este último, es la décimo séptima producción de los estudios Illuminations (de propiedad de Universal) desde su comienzo en julio de 2010 con “Mi villano...” (también con Coffin en la dirección) y cosechando desde entonces una sucesión de éxitos como “Sing”, “Super Mario Bros”, “El Lórax” y “La vida secreta de las mascotas”.

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Originalmente “Minions & Monsters” iba a lanzarse en 2027, pero como “Shrek 5” se atrasó, la decisión fue adelantar su llegada a la pantalla.

Lo que se viene: “Moana” vuelve, ahora en versión actuada

Impulsada por una llamada del océano, una princesa maorí abandona por primera vez su isla natal de Motunui y viaja más allá del arrecife de coral que la rodea. Acompañada por el egocéntico semidiós Maui y una serie de particulares personajes, emprende un viaje con el objetivo de restaurar el bienestar de su comunidad. “Moana” llegó a la pantalla grande hace una década en formato animado, para que su historia regrese el próximo miércoles ya en versión actuada de live action, con Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson en los roles principales, secundados por Rena Owen, John Tui y Frankie Adams.

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