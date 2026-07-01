“Minions & Monstruos”: el caótico mundo de los simpáticos seres amarillos

Los Minions incursionan como dobles en una película donde deben combatir contra furiosos vikingos y dejar que les ganen la batalla. Entusiasmados, los vencen y se dejan seducir por la maravilla de la pantalla grande en sus inicios masivos. Desde entonces, se transforman en las nuevas estrellas, con placas propias en el Paseo de la Fama pese a los desastres que causan. Convencidos de que ese es su futuro ideal, le presentan a un director de cine su idea de hacer una película de terror con el fin de convertirse en realizadores famosos.