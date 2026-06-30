Opinión›› PANORAMA TUCUMANO La otra cara de los índices de seguridad En Tucumán ya comienzan a percibirse con claridad las consecuencias del avance narco en el NOA. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez 30 Junio 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas José CanoTucumánSaltaJujuyBoliviaGerónimo Vargas AignasseNarcotráficoInseguridad Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los Gianserra y el origen de la industria arrocera El Gobierno debe responder con obras y resultados, no con descalificaciones Siniestros viales: José Cano pidió la creación de la Agencia de Seguridad Vial para las rutas tucumanas Lo más popular Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio Acevedo se refirió a la desvinculación de una empleada por el secuestro de droga: “Era personal de bloque” Osvaldo Jaldo anunció una mejora para los estatales La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru Ranking notas premium Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027 La política, en el país de las maravillas El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos