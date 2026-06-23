¿Se lo dirá en un Congelados? El Turco García rompió el silencio sobre su vínculo con Mariela Prieto

La participación de Mariela Prieto en Gran Hermano sigue generando repercusiones dentro y fuera de la casa. En las últimas horas, el foco se puso en su situación sentimental con Claudio “El Turco” García, luego de que el exfutbolista revelara públicamente que ambos estarían separados desde diciembre, una versión que contrasta con lo que ella sostiene dentro del reality.