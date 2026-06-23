¿Se lo dirá en un Congelados? El Turco García rompió el silencio sobre su vínculo con Mariela Prieto
Mientras Mariela continúa defendiendo su matrimonio frente a sus compañeros, e incluso se mostró molesta cuando se insinuó un posible interés suyo por Emanuel, el Turco decidió hablar y aclarar algunos aspectos de la relación.
Resumen para apurados
- El exfutbolista Turco García rompió el silencio sobre su supuesta separación en diciembre de Mariela Prieto, quien actualmente participa en el reality Gran Hermano.
- Mientras Prieto defiende su matrimonio de 28 años dentro de la casa, García sugirió que pronto se sabrá la verdad y no descarta ingresar al programa en el juego Congelados.
- Este conflicto de versiones promete captar la atención de la audiencia de Gran Hermano, ante la posibilidad de que se revele la verdad dentro del programa o al salir ella.
La participación de Mariela Prieto en Gran Hermano sigue generando repercusiones dentro y fuera de la casa. En las últimas horas, el foco se puso en su situación sentimental con Claudio “El Turco” García, luego de que el exfutbolista revelara públicamente que ambos estarían separados desde diciembre, una versión que contrasta con lo que ella sostiene dentro del reality.
Mientras Mariela continúa defendiendo su matrimonio frente a sus compañeros, e incluso se mostró molesta cuando se insinuó un posible interés suyo por Emanuel, el Turco decidió hablar y aclarar algunos aspectos de la relación.
Durante una entrevista con Rodrigo, notero del programa Sálvese Quien Pueda (SQP), el exdelantero fue consultado directamente sobre los rumores de separación. Lejos de esquivar la pregunta, respondió de manera contundente: “Mañana o pasado lo van a saber”.
La frase alimentó las especulaciones sobre un posible anuncio oficial en los próximos días e incluso sobre la posibilidad de que García ingrese a la casa en una dinámica de “Congelados” para comunicar personalmente la situación a Mariela y al resto de los participantes.
Qué dijo el Turco García sobre Mariela Prieto
A pesar de las versiones que circulan, el exfutbolista aseguró que atraviesa esta etapa con tranquilidad y que sigue apoyando a Mariela en su paso por el reality.
“Estoy re feliz con ella en la casa. Lo que hace es un juego, yo estoy bárbaro”, afirmó, dejando en claro que no tiene conflictos con la participante.
Además, pidió respeto por la situación y evitó profundizar en detalles mientras ella permanece aislada del exterior. “Se van a enterar de la verdad cuando salga ella, es una falta de respeto hablar de alguien que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera”, expresó.
Una historia de casi tres décadas
El Turco también recordó la extensa historia que comparte con Mariela Prieto, con quien lleva casi tres décadas de relación.
“Tenemos 28 años de casados y con las cosas que me pasaron en mi vida, no me voy a hacer problema por esto. Además, ya está hablado, está todo bien”, sostuvo, minimizando las críticas y comentarios que surgieron en redes sociales a raíz de las actitudes de Mariela dentro de la casa.
Por último, insistió en que será ella quien deberá dar su versión una vez finalizada su participación en el programa. “Ella es la que tiene que hablar, sino es una falta de respeto”, concluyó.
¿Habrá anuncio en Gran Hermano?
Las declaraciones del Turco García abrieron una nueva incógnita entre los seguidores de Gran Hermano. Mientras Mariela Prieto continúa afirmando que sigue casada, la versión de una separación ya instalada fuera de la casa podría convertirse en uno de los temas más comentados cuando abandone el reality.
Por ahora, el exfutbolista eligió mantener la cautela, aunque dejó entrever que la verdad saldrá a la luz muy pronto