La empresa dueña de Pacará Pintado lleva el caso por las 18.000 tn de basura a la Corte

Resumen para apurados
- La empresa Servicios y Construcciones SRL presentó un recurso ante la Corte de Tucumán para revisar el traslado de 18.000 toneladas de basura del predio Pacará Pintado.
- El predio funcionó como vertedero hasta 2010, año en que se trasladó a Overo Pozo. El caso judicial lleva más de una década sin resolverse por el destino final de los residuos.
- La decisión del máximo tribunal de Tucumán definirá la responsabilidad sobre un pasivo ambiental clave y sentará un precedente sobre la gestión de residuos urbanos en la provincia.
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