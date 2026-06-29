Política

La empresa dueña de Pacará Pintado lleva el caso por las 18.000 tn de basura a la Corte

Servicios y Construcciones SRL planteó un recurso de queja y busca que el máximo tribunal de Tucumán revise el expediente. Un problema ambiental de "consecuencias nefatas".

MÁS DE UNA DÉCADA. Pacará Pintado funcionó como sitio de disposición final hasta 2010, cuando se trasladaron las operaciones hacia Overo Pozo.
MÁS DE UNA DÉCADA. Pacará Pintado funcionó como sitio de disposición final hasta 2010, cuando se trasladaron las operaciones hacia Overo Pozo. La Gaceta / foto de Diego Aráoz
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La empresa Servicios y Construcciones SRL presentó un recurso ante la Corte de Tucumán para revisar el traslado de 18.000 toneladas de basura del predio Pacará Pintado.
  • El predio funcionó como vertedero hasta 2010, año en que se trasladó a Overo Pozo. El caso judicial lleva más de una década sin resolverse por el destino final de los residuos.
  • La decisión del máximo tribunal de Tucumán definirá la responsabilidad sobre un pasivo ambiental clave y sentará un precedente sobre la gestión de residuos urbanos en la provincia.
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