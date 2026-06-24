Pronto en los cines: “Supergirl”, una heroína rebelde y desalineada

Para “Supergirl”, el director (devenido en productor) le dejó el testigo detrás de cámaras a Craig Gillespie para que desarrolle el personaje del Universo DC, a partir del guión de Ana Nogueira (inspirado lejanamente en el comic “Supergirl: Mujer del Mañana”, de Tom King y Bilquis Evely). Tanto antes como ahora, Milly Alcock está a cargo del personaje, en una trama que la lleva a viajar por la galaxia en una búsqueda asesina de venganza junto a su can y a la joven Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), con quien se encuentra en el camino y la recluta para su objetivo. Así, su desarrollo se torna más cercano a la figura de una antiheroína rencorosa (así la describen tanto Gunn como Gillespie) que como la posibilidad de una salvadora del mundo, en un road movie cósmico.