Pronto en los cines: “Supergirl”, una heroína rebelde y desalineada

Cuando James Gunn lanzó “Superman” el año pasado, dejó expresamente muchos guiños en la historia para la presencia de su prima Kara Zor-El en esta temporada, ya como producto autónomo y asumiendo su identidad de superheroína alienígena. La referencias sirvieron de anticipo como de perfilamiento a la película que se estrenará hoy en toda la Argentina, desde la constante presencia del perro Krypto (mascota de la protagonista) hasta su aparición borracha y desaliñada en pantalla en la ronda final de la película de 2025, para anticipar un tono en el que un humor irónico -en principio- estará tan presente como la acción.
Para “Supergirl”, el director (devenido en productor) le dejó el testigo detrás de cámaras a Craig Gillespie para que desarrolle el personaje del Universo DC, a partir del guión de Ana Nogueira (inspirado lejanamente en el comic “Supergirl: Mujer del Mañana”, de Tom King y Bilquis Evely). Tanto antes como ahora, Milly Alcock está a cargo del personaje, en una trama que la lleva a viajar por la galaxia en una búsqueda asesina de venganza junto a su can y a la joven Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), con quien se encuentra en el camino y la recluta para su objetivo. Así, su desarrollo se torna más cercano a la figura de una antiheroína rencorosa (así la describen tanto Gunn como Gillespie) que como la posibilidad de una salvadora del mundo, en un road movie cósmico.
La prima de Superman se crió en un trozo del planeta destruido Krypton, donde vio morir a todos a su alrededor, lo que la convirtió en un ser cínico muy distinto de su pariente sobreviviente, que se crió en la Tierra con padres que lo cuidaron y protegieron. El vínculo entre ambos expresa las tensiones entre un firme y maduro hermano mayor y una menor insegura, que no sabe lo que quiere. Así, antes que procurar hacer el bien y proteger a cuanto indefenso se le cruce, le gusta ir de fiesta a planetas con soles rojos donde pueda beber hasta saciarse y dormir hasta tarde sin pensar en las consecuencias.
Su antagonista perseguido es Krem de las Colinas Amarillas (interpretado por Matthias Schoenaerts), líder de los Bandidos, un grupo de piratas y traficantes espaciales, responsable de la muerte de su padre Zor-El (David Krumholtz). En el elenco aparecen además Emily Beecham, David Corenswet, Jason Momoa, Ferdinand Kingsley, Diarmaid Murtagh y, obviamente, Krypto.
A favor y en contra
Los comentarios alrededor del filme dominan las redes sociales de sus fans a la espera del estreno. Muchos de ellos se refieren a su protagonista: Alcock llega con el antecedente de haber estado en “La Casa del Dragón” (precuela de “Juego de Tronos” en HBO); si bien juega a favor de que es una cara relativamente nueva, en contra está su falta de trayectoria en la industria para estar al frente de este producto.
A la revista norteamericana Variety, la actriz declaró que su experiencia personal “refleja la de Kara, que era ‘escóndete, huye, haz como si no estuviera pasando’, y luego tienes que enfrentarlo para sanar una parte de tí misma que has estado descuidando...”. “El dolor es un sentimiento universal. Pude conectar con eso casi al instante”, agregó, para luego asegurar que su Supergirl es “objetivamente más fuerte” que Superman.
Otro malestar se generó en torno a la elección de la historia como tal, ya que no refleja -como se esperaba, según quienes ya pudieron verla- a lo ideado por King y Evely; y a que Gunn no haya elegido replantear a Batman o a la Mujer Maravilla desde su mirada, y en cambio se haya concentrado en un personaje secundario para potenciarlo en un intento de expandir la grilla.
Mientras tanto, Corenswet y Nicholas Hoult retomarán sus papeles como Superman y a su archienemigo, Lex Luthor, en “El hombre del mañana” (donde también estará Supergirl), que se estrenará en 2027, en lo que algunos entienden como un regreso a lo seguro y una tendencia de que se seguirá en una línea alternando lo innovador y riesgoso con lo previsible y esperable.
Gillespie confirmó esa tendencia de sus ruedas de prensa. “Gunn es muy comprensivo, discreto y arriesgado. Esta película toca temas muy duros y oscuros, y trata sobre el trauma. Y el final es bastante sorprendente, y eso fue algo que no le echó atrás. Me encantó que nos apoyara de esa manera”, señaló el director australiano, que entre sus antecedentes acredita “Yo, Tonya” y “Cruella”, muy distintos a lo que propone ahora.
También elogió a su estrella: “que Milly pudiera venir e interpretar ese papel, con toda su complejidad, y hacerlo de una manera tan humana, donde podemos sentir empatía por ella, con su humor sutil y esa fortaleza, fue un verdadero regalo. Es realmente sorprendente el estado mental en el que se encuentra y el viaje que emprende para una película típica de superhéroes, que no es el caso”.
Antecedentes
La película tiene sus antecedentes en pantalla, pero con otras actrices en el papel central. El anticipo fue en 1984, dirigida por Jeannot Szwarc y con Helen Slater en el rol (como curiosidad, luego fue Lara, la madre de Clark Kent, en la serie “Smallville”, y casi 40 años después, en 2023, el personaje reapareció en “The Flash” interpretado por Sasha Calle; mientras que en el streaming logró tener su serie propia con seis temporadas y 126 capítulos a cargo de Melissa Benoist.
La perspectiva de taquilla la ubica con una producción de segundo orden dentro del universo del género, con una proyección de recaudación global cercana a los U$S60 millones en su primer fin de semana, en el nivel de “Shazam” (y muy lejos del último “Superman”). Pero el fuerte de los ingresos iniciales será el aporte de los patrocinadores (con publicidad no convencional en pantalla y en eventos), que duplican esa cifra, y el copioso merchandising variado, lo que garantiza ganancias en tiempos de duda de los grandes estudios.
Taquilla: “Toy Story 5” ya recaudó más de U$S310 millones
Es la película más vista en América Latina y la animación que más recaudó en la taquilla global en esta temporada. “Toy Story 5” superó los U$S310 millones desde su estreno mundial hace una semana y nada parece detenerla. La mitad de los ingresos los registró sólo en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, lo que la ubica como la mejor respuesta de público en lo que va de 2026, apenas por detrás de “Increíbles 2” de 2018. A nivel mundial, “Intensamente 2” es la única que la supera dentro del género. Según informes de la consultora Box Office Mojo, la taquilla en la Argentina fue de U$S5,4 millones.