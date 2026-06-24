Gerard Butler vuelve con una secuela apocalíptica: la película de ciencia ficción que llega al streaming tras su paso por los cines

Resumen para apurados
- La película "Greenland 2", protagonizada por Gerard Butler, se estrenó en Amazon Prime Video para buscar una segunda oportunidad tras su discreto paso por los cines.
- La secuela, dirigida por Ric Roman Waugh, continúa la historia de supervivencia de la familia Garrity cinco años después de que un cometa devastara el planeta Tierra.
- El arribo al streaming busca consolidar la saga apocalíptica, abriendo la posibilidad de expandir este universo cinematográfico si logra captar una gran audiencia hogareña.
"Greenland 2: Migration", protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin, desembarca en Amazon Prime Video con la intención de conquistar al público que no la vio en la pantalla grande. La secuela retoma la historia de una familia que lucha por sobrevivir en un mundo devastado tras una catástrofe global.
No todas las secuelas consiguen igualar el éxito de las películas originales. Ese parece haber sido el caso de "Greenland 2: Migration", la nueva apuesta de ciencia ficción protagonizada por Gerard Butler, que llegó a los cines con grandes expectativas, pero no logró el impacto comercial esperado.
Ahora, la producción busca una segunda oportunidad al incorporarse al catálogo de streaming de Amazon Prime Video, donde espera captar a los fanáticos del género apocalíptico y de las historias de supervivencia.
De qué trata "Greenland 2: Migration"
La película continúa los acontecimientos de Greenland, uno de los thrillers de catástrofes más comentados de los últimos años.
La trama vuelve a centrarse en John Garrity, interpretado por Gerard Butler, junto a su esposa Allison, personaje encarnado por Morena Baccarin, y su hijo Nathan.
Cinco años después de sobrevivir al impacto de un cometa que puso al planeta al borde de la extinción, la familia permanece refugiada en complejos subterráneos diseñados para preservar a los sobrevivientes.
Sin embargo, la escasez de recursos, la rutina y la necesidad de construir un futuro más estable los obligan a abandonar la aparente seguridad del refugio. Así comienza un peligroso viaje por Europa en busca de un nuevo lugar donde empezar de nuevo.
Durante el recorrido deberán enfrentarse a amenazas inesperadas, grupos rivales y a un mundo que todavía intenta recuperarse de una de las mayores catástrofes de la historia.
El regreso del equipo original
Además del retorno de Gerard Butler y Morena Baccarin, la película vuelve a contar con la dirección de Ric Roman Waugh, responsable también de la primera entrega.
La producción apuesta nuevamente por grandes efectos visuales, escenas de tensión y una historia centrada en los desafíos de la supervivencia humana en escenarios extremos.
Dónde ver "Greenland 2: Migration"
Para quienes disfrutan de las películas de ciencia ficción y los relatos postapocalípticos, "Greenland 2: Migration" ya está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.
La llegada al streaming representa una nueva oportunidad para que la secuela encuentre a su audiencia y amplíe el universo iniciado por la primera película, que logró convertirse en una de las propuestas más populares del género durante los últimos años.