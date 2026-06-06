Minions, Moana, Enola Holmes y Spider-Man: la guía de estrenos para las vacaciones de julio

Resumen para apurados
- Cines y plataformas de Argentina estrenarán grandes películas como Spider-Man y Minions en julio para entretener al público durante las vacaciones de invierno.
- La cartelera se renovará desde el 1 de julio con propuestas infantiles, adaptaciones live-action y filmes de directores consagrados en salas tradicionales y streaming.
- Esta variada oferta busca impulsar la asistencia a los cines y el consumo en plataformas de streaming, consolidando a julio como un mes clave para el entretenimiento familiar.
Las vacaciones de invierno en la provincia están programadas del lunes 13 al viernes 24 de julio. Desde el primer día del mes habrá estrenos mundiales en el cine que llegarán en su mayoría hasta estas latitudes. Las opciones son variadas, así que no sólo los más chicos se sentirán atraídos por alguna pantalla.
Estrenos de Julio
1 de julio
“Minions & Monsters” (Universal Pictures, cines): Esta vez, las criaturas amarillas están rodando una película de monstruos en el Hollywood de los años 20, cuando el sonido empieza a hacerse presente en el cine. Hay que imaginarse “Cantando bajo la lluvia”, pero con Minions.
“Enola Holmes 3” (Netflix, disponible en streaming): La hermana pequeña de Sherlock (Millie Bobby Brown) está de vuelta, resolviendo misterios y debatiendo sobre el matrimonio.
3 de julio
“El joven Washington” (Angel Studios, cines): Se trata del joven George Washington, interpretado por William Franklyn-Miller, en un reparto que incluye a Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer y Mary-Louise Parker.
10 de julio
“Moana” (Disney, cines): Catherine Laga'aia debuta en el cine como Moana, junto a Dwayne Johnson como Maui, en esta adaptación con actores reales del éxito de Disney Animation de 2016. “No se trata solo de ver la película animada con rostros reales”, declaró Laga'aia a la agencia AP. “Creo que todo lo que la gente quiere ver y lo que les encantó de la película de 2016 sigue presente”.
“Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass” (Sony Pictures Classics, cines): Una mujer de pueblo (Zoey Deutch) viaja a Hollywood antes de su boda para intentar usar su pase libre con Jon Hamm en esta comedia subida de tono, dulce y también violenta, al estilo de El mago de Oz, de David Wain.
“Barrio Triste” (Film Movement, cines): Stillz, director de videos musicales de Bad Bunny, dirige esta película centrada en la juventud y ambientada en Medellín en 1987.
17 de julio
“La Odisea” (Universal Pictures, cines): Ni Christopher Nolan ni la épica de Homero, con sus 3000 años de historia, necesitan presentación. Pero el ganador del Óscar detectó un vacío en la cultura cinematográfica moderna. “Ver la mitología griega llevada a la gran pantalla con todos los recursos que Hollywood tiene para plasmarla en la historia, es algo que hacía mucha falta. Y estoy muy emocionado de poder hacerlo”, declaró Nolan.
24 de julio
“Evil Dead Burn” (Warner Bros., cines): Sam Raimi produce esta sexta película de “Evil Dead”, dirigida por Sébastien Vaniček.
“The Dink” (Apple TV, streaming): Ben Stiller se enfrenta al pickleball en una nueva comedia deportiva con Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman y Patton Oswalt.
“Rosebush Pruning” (MUBI, cines): Una forastera (Elle Fanning) llega a una familia adinerada que vive en un aislamiento hedonista en esta sátira irreverente dirigida por Karim Aïnouz y coprotagonizada por Callum Turner, Riley Keough y Jamie Bell.
“Motor City” (Independent Film Company, cines): Alan Ritchson busca venganza en el Detroit de los años 70 tras ser incriminado por un gánster local (Ben Foster).
“72 Horas” (Netflix, disponible en streaming): Kevin Hart y Marcello Hernández protagonizan esta comedia sobre un hombre de 40 y tantos años que se une a sus compañeros de trabajo veinteañeros en una despedida de soltero de fin de semana.
“Hadestown: El Musical” (Crosswalk/LD Entertainment): Una producción del West End del musical ganador del premio Tony que cuenta con algunos de los miembros del reparto original de Broadway.
31 de julio
“Spider-Man: Un nuevo día” (Sony, cines): Cuatro años después de que Peter Parker, interpretado por Tom Holland, se borrara de la memoria de todos en “Sin camino a casa”, continúa la lucha por el bien en la ciudad de Nueva York, completamente solo.
“Quiero tu sexo” (Magnolia, cines): El cineasta Gregg Araki eligió a Olivia Wilde para interpretar a una reconocida provocadora del mundo del arte que comienza una aventura con un becario veinteañero (Cooper Hoffman) en esta comedia que promueve una visión positiva del sexo. “Es divertida, colorida y sexy. Y es toda una aventura”, dijo el director en el Festival de Cine de Sundance.