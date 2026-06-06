Minions, Moana, Enola Holmes y Spider-Man: la guía de estrenos para las vacaciones de julio

“La Odisea” (Universal Pictures, cines): Ni Christopher Nolan ni la épica de Homero, con sus 3000 años de historia, necesitan presentación. Pero el ganador del Óscar detectó un vacío en la cultura cinematográfica moderna. “Ver la mitología griega llevada a la gran pantalla con todos los recursos que Hollywood tiene para plasmarla en la historia, es algo que hacía mucha falta. Y estoy muy emocionado de poder hacerlo”, declaró Nolan.