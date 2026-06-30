Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

- Los salarios no están cargo de cada universidad; son una obligación del Estado Nacional que tiene el presupuesto que las universidades elevan y debe financiar su funcionamiento; y los recursos que se envían llegan con afectación presupuestaria y no se puede cambiar su destino. Eso es lo que no se está cumpliendo. Y hay una ley de financiamiento aprobada por el Congreso, que pedimos que se cumpla en todas las marchas y planteos. Es un sistema nacional que está desde la primera Constitución, que promovía el acceso a la educación a toda la población, que no sea para una élite, sino que esté dirigido a la inclusión y a la movilidad social. Son para toda la población, para el que quiera estudiar, pueda pagar o no pueda pagar. La sociedad cubre con sus impuestos que alguien se eduque; no es gratuita sino que lo paga el pueblo. Y quiero dejar en claro que nos auditan permanentemente, interna y externamente ante la Auditoría General de la Nación. Nosotros rendimos cuentas rigurosamente mediante un sistema específico, con licitación pública para hacer compras. Además, en su momento, el rector Pagani voluntariamente sometió a la UNT a la auditada de la Sigen. Nuestras cuentas están claras y auditadas, no hay nada raro pero sí mucho desconocimiento de la población.