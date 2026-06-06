“Tucumán Escribe”: lanzan una convocatoria para escritores y editoriales de toda la provincia

Resumen para apurados
- La Biblioteca CIIDEPT lanzó en Tucumán la convocatoria Tucumán Escribe para junio y julio, buscando reunir a autores y editoriales locales para promover la literatura regional.
- La iniciativa, del Ministerio de Educación provincial, propone desde agosto talleres y charlas gratuitas que vinculen la producción literaria local con estudiantes y docentes.
- El proyecto busca consolidar un archivo cultural identitario y fomentar la lectura presencial en jóvenes, impulsando la circulación de obras fuera del ámbito digital.
La literatura tucumana quiere ganar más espacio en las aulas, las bibliotecas y los encuentros culturales. Con esa idea nació “Tucumán Escribe”, una convocatoria impulsada por la Biblioteca CIIDEPT (Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico) que busca reunir a escritores, editoriales y lectores de toda la provincia.
El proyecto depende del Ministerio de Educación de Tucumán y propone construir un espacio de referencia sobre literatura, historia y cultura tucumana con acceso gratuito para docentes, estudiantes y público en general.
La convocatoria permanecerá abierta durante junio y julio. Desde agosto comenzarán las actividades, entre ellas mesas de lectura, talleres y presentaciones de libros.
Cómo participar
La propuesta está dirigida tanto a escritores como a editoriales tucumanas.
Quienes escriben podrán compartir información sobre sus obras, donar publicaciones y participar en distintas actividades culturales organizadas por la biblioteca. También habrá encuentros con lectores y espacios de intercambio con estudiantes.
Las editoriales, en tanto, podrán incorporar publicaciones al fondo bibliográfico de la Biblioteca CIIDEPT y difundir el trabajo de autores locales.
Desde la organización explicaron que el objetivo es fortalecer la circulación de la producción literaria tucumana y acercarla a distintos niveles del sistema educativo.
Literatura tucumana y jóvenes lectores
El proyecto también apuesta a generar nuevos vínculos entre jóvenes y lectura. En un contexto donde las redes sociales dominan gran parte del consumo cultural, la iniciativa busca abrir espacios para que autores tucumanos puedan dialogar cara a cara con estudiantes y nuevos lectores.
Las actividades previstas incluyen presentaciones de libros, talleres y mesas de lectura que comenzarán a desarrollarse desde agosto.
Además de promover la lectura, “Tucumán Escribe” intenta construir un archivo cultural con producciones locales vinculadas a la identidad, la historia y las voces de la provincia.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden anotarse a través de formularios online. Para escritores: tinyurl.com/link-escritores. Para editoriales: tinyurl.com/link-editoriales. También se encuentra disponible el correo: tucumanescribe.ciidept@gmail.com
Con esta convocatoria, Tucumán suma un nuevo espacio para que las historias locales circulen más allá de las redes y lleguen a escuelas, bibliotecas y futuros lectores.