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“Tucumán Escribe”: lanzan una convocatoria para escritores y editoriales de toda la provincia

El proyecto impulsado por la Biblioteca CIIDEPT abrió una convocatoria para escritores y editoriales tucumanas. Habrá talleres, presentaciones de libros y actividades culturales desde agosto.

CONVOCATORIA ABIERTA. Con actividades previstas para agosto, “Tucumán Escribe” invita a autores y editoriales a formar parte de una red cultural vinculada a escuelas, bibliotecas y lectores tucumanos. / ARCHIVO LA GACETA
CONVOCATORIA ABIERTA. Con actividades previstas para agosto, “Tucumán Escribe” invita a autores y editoriales a formar parte de una red cultural vinculada a escuelas, bibliotecas y lectores tucumanos. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Biblioteca CIIDEPT lanzó en Tucumán la convocatoria Tucumán Escribe para junio y julio, buscando reunir a autores y editoriales locales para promover la literatura regional.
  • La iniciativa, del Ministerio de Educación provincial, propone desde agosto talleres y charlas gratuitas que vinculen la producción literaria local con estudiantes y docentes.
  • El proyecto busca consolidar un archivo cultural identitario y fomentar la lectura presencial en jóvenes, impulsando la circulación de obras fuera del ámbito digital.
Resumen generado con IA

La literatura tucumana quiere ganar más espacio en las aulas, las bibliotecas y los encuentros culturales. Con esa idea nació “Tucumán Escribe”, una convocatoria impulsada por la Biblioteca CIIDEPT (Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico) que busca reunir a escritores, editoriales y lectores de toda la provincia.

El proyecto depende del Ministerio de Educación de Tucumán y propone construir un espacio de referencia sobre literatura, historia y cultura tucumana con acceso gratuito para docentes, estudiantes y público en general.

La convocatoria permanecerá abierta durante junio y julio. Desde agosto comenzarán las actividades, entre ellas mesas de lectura, talleres y presentaciones de libros.

Cómo participar

La propuesta está dirigida tanto a escritores como a editoriales tucumanas.

Quienes escriben podrán compartir información sobre sus obras, donar publicaciones y participar en distintas actividades culturales organizadas por la biblioteca. También habrá encuentros con lectores y espacios de intercambio con estudiantes.

Las editoriales, en tanto, podrán incorporar publicaciones al fondo bibliográfico de la Biblioteca CIIDEPT y difundir el trabajo de autores locales.

Desde la organización explicaron que el objetivo es fortalecer la circulación de la producción literaria tucumana y acercarla a distintos niveles del sistema educativo.

Literatura tucumana y jóvenes lectores

El proyecto también apuesta a generar nuevos vínculos entre jóvenes y lectura. En un contexto donde las redes sociales dominan gran parte del consumo cultural, la iniciativa busca abrir espacios para que autores tucumanos puedan dialogar cara a cara con estudiantes y nuevos lectores.

Las actividades previstas incluyen presentaciones de libros, talleres y mesas de lectura que comenzarán a desarrollarse desde agosto.

Además de promover la lectura, “Tucumán Escribe” intenta construir un archivo cultural con producciones locales vinculadas a la identidad, la historia y las voces de la provincia.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden anotarse a través de formularios online. Para escritores: tinyurl.com/link-escritores. Para editoriales: tinyurl.com/link-editoriales. También se encuentra disponible el correo: tucumanescribe.ciidept@gmail.com

Con esta convocatoria, Tucumán suma un nuevo espacio para que las historias locales circulen más allá de las redes y lleguen a escuelas, bibliotecas y futuros lectores.

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