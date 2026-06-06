“Tucumán Escribe”: lanzan una convocatoria para escritores y editoriales de toda la provincia

La literatura tucumana quiere ganar más espacio en las aulas, las bibliotecas y los encuentros culturales. Con esa idea nació “Tucumán Escribe”, una convocatoria impulsada por la Biblioteca CIIDEPT (Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico) que busca reunir a escritores, editoriales y lectores de toda la provincia.