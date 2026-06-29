Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Contó que están avanzando en la capacitación docente para que conozcan las particularidades de la modalidad. “Una de las líneas de acción es habilitar esos espacios de reflexión, de debate acerca del quehacer docente dentro de la modalidad. En primer lugar, los docentes debemos entender que todas las personas tienen derecho a la educación, y eso implica que, cuando tomamos la decisión de formar parte de la educación en contexto de encierro debemos despojarnos de todos los prejuicios y entender que son nuestros estudiantes, que quieren continuar con sus estudios primarios o secundarios o de formación profesional; y aunque ocupe un espacio diferente, esta escuela sigue siendo una escuela. La premisa es entender que son sujetos de derecho; que tienen derecho a la educación, al acceso a los bienes culturales y, sobre todo, a participar de espacios donde reflexionemos juntos en comunidad”, afirmó.