Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Resumen para apurados
- Educación de Tucumán lanzó el jueves en el penal de Villa Urquiza el programa federal de tertulias dialógicas del Martín Fierro para promover la reinserción social de internos.
- La iniciativa, articulada con el plan nacional de alfabetización, alcanza a 600 alumnos en tres penales provinciales e incluye capacitaciones especiales para el personal docente.
- Se busca fortalecer la asistencia psicopedagógica para tratar adicciones y consolidar la educación en cárceles como un derecho clave para la resolución pacífica de conflictos.
Las tertulias dialógicas en torno al Martín Fierro, de José Hernández, que se desarrollaron en el penal de Villa Urquiza no son un evento aislado, sino parte de una política educativa de alcance federal. El jueves se realizó el lanzamiento del programa en el penal de Villa Urquiza. Entre otras autoridades participaron la ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo; la directora de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal, Dora Villagra; el vicedirector de la Escuela de Oficios General Belgrano, Héctor Bravo, y la referente de la modalidad de contexto de encierro del equipo técnico de de la Dirección de Jóvenes y Adultos Liliana Helguero.
En opinión de la ministra, la educación en las cárceles tucumanas tiene un propósito que excede lo curricular. “La educación en contexto de encierro significa acompañar a las personas que por distintos motivos están privados de su libertad, para que puedan repensar la vida”, dijo. Montaldo vinculó las trayectorias de muchos internos con la falta de educación y la pobreza, y habló de una deuda social que el Estado busca saldar desde la oferta educativa: “Estamos pensando en enriquecer el gabinete psicopedagógico, para poder acompañar en especial a las personas con adicciones, para que estas puedan recuperarse y armar un nuevo proyecto de vida”.
Villagra ubicó el lanzamiento de las tertulias dialógicas dentro de una doble pertenencia: un proyecto impulsado desde Nación que coincidió con el eje de alfabetización provincial. La elección del Martín Fierro no fue casual. “Comenzamos con este texto porque se trabaja también la identidad; no solo la alfabetización”, explicó. Puso el acento, además, en un costado menos evidente de la propuesta: la escucha. “¿Cuántos disfrutamos de la lectura de nuestros padres?”, se preguntó, y agregó que en contexto de encierro, escuchar a un compañero o a un docente también ocupa un lugar central.
Bravo, aportó la dimensión federal y cuantitativa del proyecto. “Este proyecto de tertulias dialógicas es una iniciativa federal de la cual todas las provincias, en sus distintas modalidades del sistema educativo, están participando”, señaló, y precisó que en Tucumán arrancó en contextos de encierro y luego se extendió hacia todas las escuelas de jóvenes y adultos. La población alcanzada, detalló, ronda los 600 estudiantes privados de su libertad, repartidos entre Villa Urquiza, el complejo de mujeres Delfín Gallo y la unidad N° 3 de Concepción. Sobre el sentido del proyecto, fue contundente: “La palabra también es un excelente mediador social para evitar conflictos y fricciones”.
Formación docente
Helguero llevó la reflexión al terreno de los docentes que enseñan dentro de los penales. Reconoció que buena parte de ellos carece de formación específica para esa tarea: “Muchos docentes no fuimos formados sobre cómo está organizada la educación de jóvenes y adultos; específicamente en contextos de encierro”.
Contó que están avanzando en la capacitación docente para que conozcan las particularidades de la modalidad. “Una de las líneas de acción es habilitar esos espacios de reflexión, de debate acerca del quehacer docente dentro de la modalidad. En primer lugar, los docentes debemos entender que todas las personas tienen derecho a la educación, y eso implica que, cuando tomamos la decisión de formar parte de la educación en contexto de encierro debemos despojarnos de todos los prejuicios y entender que son nuestros estudiantes, que quieren continuar con sus estudios primarios o secundarios o de formación profesional; y aunque ocupe un espacio diferente, esta escuela sigue siendo una escuela. La premisa es entender que son sujetos de derecho; que tienen derecho a la educación, al acceso a los bienes culturales y, sobre todo, a participar de espacios donde reflexionemos juntos en comunidad”, afirmó.
Detalló que la oferta educativa -primaria, secundaria y formación profesional- rige en Villa Urquiza, en Concepción y en Delfín Gallo. Y cerró con una frase que resume lo que ocurre cuando un interno encuentra un espacio para hablar: “Cuando se brindan espacios para que los alumnos se apropien de la palabra lo hacen; porque necesitan decir, necesitan expresar lo que sienten”.