Nueva suba del dólar: el oficial tocó su valor más alto desde enero y el "blue" superó los $1.500

Las cotizaciones bursátiles, que surgen de operaciones simultáneas con activos negociados en el mercado local y en el exterior, también registraron fuertes avances. En ese segmento, los precios alcanzaron sus niveles más altos desde el 8 de enero. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.543, consolidando la tendencia alcista que mostró el mercado cambiario durante la jornada.