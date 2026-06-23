EconomíaDolar hoy

Nueva suba del dólar: el oficial tocó su valor más alto desde enero y el "blue" superó los $1.500

Las distintas cotizaciones del dólar cerraron en alza y marcaron máximos de varios meses en una rueda de fuerte presión cambiaria.

DÓLAR. Las distintas cotizaciones operaron con subas este martes 23 de junio de 2026.
DÓLAR. Las distintas cotizaciones operaron con subas este martes 23 de junio de 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial y el 'blue' ($1.505) alcanzaron este martes en Argentina sus valores más altos desde enero debido a una fuerte presión cambiaria en el mercado financiero.
  • El minorista cerró a $1.490 y el blue a $1.505, registrando alzas de más del 4% en junio. El mercado mayorista avanzó a $1.471,50 en una rueda de fuerte volumen de operaciones.
  • La escalada generalizada de las cotizaciones tensiona el esquema de bandas del Banco Central y anticipa una mayor presión sobre la brecha cambiaria en el corto plazo.
Resumen generado con IA

El dólar profundizó su tendencia alcista y cerró con aumentos en todos los segmentos del mercado. La cotización minorista aumentó $10 y cerró a $1.490 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Se trata del precio más alto desde el 12 de enero.

La tendencia también se reflejó en el mercado mayorista. Con un volumen operado de U$S645,7 millones en el segmento de contado, el dólar avanzó $10 , hasta los $1.471,50. De esta manera, alcanzó su nivel más elevado desde el 2 de enero, cuando había cotizado a $1.475.

En lo que va de junio, el tipo de cambio oficial acumula una suba de $63,50, equivalente al 4,5%. En tanto, en el acumulado de 2026 registra un incremento de $16,50, lo que representa un avance del 1,1%.

La distancia con el techo de la banda cambiaria

El movimiento de las cotizaciones se produjo mientras continúa vigente el esquema de bandas de flotación definido por el Banco Central. La autoridad monetaria estableció el límite superior de ese régimen en $1.796,13.

Con ese parámetro, el dólar mayorista se ubica todavía $324,63 por debajo del techo de la banda, una diferencia equivalente al 22,1%.

El dólar "blue" también marcó máximos

El mercado informal acompañó la tendencia alcista. El dólar "blue" sumó otros $10 y cerró a $1.505 para la venta, su valor más alto desde el 20 de enero.

Además, la cotización paralela acumula durante junio una ganancia de $75, lo que representa una suba del 5,2%.

Las cotizaciones bursátiles, que surgen de operaciones simultáneas con activos negociados en el mercado local y en el exterior, también registraron fuertes avances. En ese segmento, los precios alcanzaron sus niveles más altos desde el 8 de enero. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.543, consolidando la tendencia alcista que mostró el mercado cambiario durante la jornada.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales
2

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni
3

Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
5

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Ranking notas premium
En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
1

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país
2

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
4

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
5

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Más Noticias
Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

Diputados: con apoyo del PRO y de la UCR, el oficialismo frenó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

El principal diario deportivo de Francia cuestionó a la Selección argentina pese al triunfo contra Austria

Día del Padre con saldo negativo: las ventas cayeron 8,7% y crece la preocupación del comercio tucumano

Día del Padre con saldo negativo: las ventas cayeron 8,7% y crece la preocupación del comercio tucumano

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

Qué dijo Miroslav Klose tras ser superado por Lionel Messi como máximo goleador en Mundiales

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Comentarios