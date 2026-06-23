Nueva suba del dólar: el oficial tocó su valor más alto desde enero y el "blue" superó los $1.500

Resumen para apurados
- El dólar oficial y el 'blue' ($1.505) alcanzaron este martes en Argentina sus valores más altos desde enero debido a una fuerte presión cambiaria en el mercado financiero.
- El minorista cerró a $1.490 y el blue a $1.505, registrando alzas de más del 4% en junio. El mercado mayorista avanzó a $1.471,50 en una rueda de fuerte volumen de operaciones.
- La escalada generalizada de las cotizaciones tensiona el esquema de bandas del Banco Central y anticipa una mayor presión sobre la brecha cambiaria en el corto plazo.
El dólar profundizó su tendencia alcista y cerró con aumentos en todos los segmentos del mercado. La cotización minorista aumentó $10 y cerró a $1.490 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Se trata del precio más alto desde el 12 de enero.
La tendencia también se reflejó en el mercado mayorista. Con un volumen operado de U$S645,7 millones en el segmento de contado, el dólar avanzó $10 , hasta los $1.471,50. De esta manera, alcanzó su nivel más elevado desde el 2 de enero, cuando había cotizado a $1.475.
En lo que va de junio, el tipo de cambio oficial acumula una suba de $63,50, equivalente al 4,5%. En tanto, en el acumulado de 2026 registra un incremento de $16,50, lo que representa un avance del 1,1%.
La distancia con el techo de la banda cambiaria
El movimiento de las cotizaciones se produjo mientras continúa vigente el esquema de bandas de flotación definido por el Banco Central. La autoridad monetaria estableció el límite superior de ese régimen en $1.796,13.
Con ese parámetro, el dólar mayorista se ubica todavía $324,63 por debajo del techo de la banda, una diferencia equivalente al 22,1%.
El dólar "blue" también marcó máximos
El mercado informal acompañó la tendencia alcista. El dólar "blue" sumó otros $10 y cerró a $1.505 para la venta, su valor más alto desde el 20 de enero.
Además, la cotización paralela acumula durante junio una ganancia de $75, lo que representa una suba del 5,2%.
Las cotizaciones bursátiles, que surgen de operaciones simultáneas con activos negociados en el mercado local y en el exterior, también registraron fuertes avances. En ese segmento, los precios alcanzaron sus niveles más altos desde el 8 de enero. El dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.543, consolidando la tendencia alcista que mostró el mercado cambiario durante la jornada.