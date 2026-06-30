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WhatsApp lanza los nombres de usuario para que te agenden sin el número de celular

Desde esta semana se pueden reservar los nombres de usuario. El sistema no reeplazará a los números de teléfono. ¿Qué tenés que hacer para reservar el tuyo?

WhatsApp lanza los nombres de usuario para que te agenden sin el número de celular
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Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • WhatsApp lanzó esta semana a nivel global la reserva de nombres de usuario para que las personas puedan comunicarse de forma más segura sin revelar su número telefónico.
  • La función, disponible al actualizar la app, permite a los usuarios elegir un alias único desde los ajustes de su cuenta, priorizando también a empresas para evitar fraudes.
  • Esta actualización redefinirá la privacidad digital de 3.000 millones de usuarios, reduciendo el acoso y el spam al ocultar datos sensibles en grupos y nuevos chats.
Resumen generado con IA

WhatsApp sorprendió esta semana con una nueva funcionalidad que ya está disponible en tu celular si tenés la aplicación actualizada. Se trata de los nombres de usuario, función con la que la plataforma pretende simplificar el intercambio de contactos, sin reemplazar al número de teléfono.

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Aunque la herramienta se desplegará por completo más adelante, la plataforma comenzó esta semana una fase de reserva anticipada. El objetivo de este lanzamiento es que los usuarios puedan asegurar su alias preferido antes de que sea reservado por otra persona, considerando que la aplicación cuenta con más de 3.000 millones de usuarios a nivel global.

Según detalló Meta, la compañía que está detrás de WhatsApp, cuando la función esté completamente activa, cualquier persona que te contacte por primera vez lo hará mediante tu alias, manteniendo tu número de teléfono totalmente oculto si así lo decidís. Además, para evitar el acoso o el spam, no existirá una lista pública ni un buscador abierto de nombres de usuario, por lo que será obligatorio conocer el alias exacto para iniciar una conversación.

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Como medida de control total, se podrá añadir un código PIN o clave opcional que los desconocidos deberán introducir obligatoriamente para poder abrir un chat con vos.

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Es importante destacar que este nombre de usuario no reemplazará al número de teléfono. Tampoco modificará el modo en el que ya tenés agendados a tus contactos. Lo único que cambia es la forma en la que intercambiamos nuestros datos a una persona que recién conocemos o al momento de entrar a un grupo de la aplicación.

Una vez que Meta lance los nombres de usuario, cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán tu número de teléfono si tenés activado tu nombre de usuario.

Prioridad para empresas y creadores de contenido

Esta novedad también contempla de manera prioritaria a las empresas, organizaciones y creadores de contenido. Para ellos, Meta dispuso que puedan reclamar y validar el mismo nombre de usuario que ya utilizan en sus páginas oficiales de Instagram o Facebook. De esta manera, las marcas comerciales y figuras públicas podrán mantener una identidad consistente y unificada a lo largo de todo el ecosistema de aplicaciones de la compañía, evitando posibles suplantaciones de identidad.

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Cómo hay que reservar el nombre de usuario en WhatsApp

El proceso de reserva es sencillo y toma apenas unos segundos desde el teléfono celular. En primer lugar, es indispensable contar con la versión más reciente de WhatsApp instalada desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Una vez actualizada, tenés que ingresar a la aplicación, dirigirte a la sección de Ajustes o Configuración, seleccionar la opción de Cuenta y luego ingresar al apartado específico de Nombre de usuario. Allí podrás escribir el alias que deseas utilizar y, en caso de que te cueste decidirte, el sistema ofrecerá un generador automático para ayudarte a crear un nombre ideal.

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