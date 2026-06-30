WhatsApp lanza los nombres de usuario para que te agenden sin el número de celular

Cómo hay que reservar el nombre de usuario en WhatsApp

El proceso de reserva es sencillo y toma apenas unos segundos desde el teléfono celular. En primer lugar, es indispensable contar con la versión más reciente de WhatsApp instalada desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Una vez actualizada, tenés que ingresar a la aplicación, dirigirte a la sección de Ajustes o Configuración, seleccionar la opción de Cuenta y luego ingresar al apartado específico de Nombre de usuario. Allí podrás escribir el alias que deseas utilizar y, en caso de que te cueste decidirte, el sistema ofrecerá un generador automático para ayudarte a crear un nombre ideal.