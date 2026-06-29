Cuidado con Temu: cuáles son las estafas más frecuentes y cómo comprar de forma segura

Uno de los reclamos más frecuentes vinculados a Temu tiene que ver con la calidad del servicio de entrega. Muchos compradores aseguran que sus pedidos nunca llegaron, o que lo recibido no coincide con la descripción. Además, las políticas de devolución y la atención al cliente de la plataforma han sido criticadas por ser ineficaces. Según Trustpilot, el 40% de las reseñas sobre Temu tienen solo una estrella, mientras que en el sitio Better Business Bureau la calificación promedio es de apenas 2,45 sobre 5.