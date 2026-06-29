Cuidado con Temu: cuáles son las estafas más frecuentes y cómo comprar de forma segura

Resumen para apurados
- ESET alertó sobre las cinco estafas más comunes en la plataforma Temu en América Latina, impulsadas por ciberdelincuentes que aprovechan el auge de sus ventas online.
- Los fraudes incluyen phishing, falsas promociones y clones de productos. El rápido crecimiento de Temu en la región atrajo a estafadores que usan su nombre para robar datos.
- Especialistas recomiendan no guardar datos de pago y usar doble autenticación. La prevención y la ciberseguridad serán claves para el futuro de las compras online seguras.
La expansión del comercio electrónico ha traído consigo nuevas oportunidades para consumidores y vendedores, pero también ha abierto la puerta a múltiples modalidades de fraude. En ese contexto, Temu, una plataforma de ventas online que ha ganado gran popularidad en los últimos meses, se ha convertido en terreno fértil para las estafas digitales. Cada vez más usuarios denuncian haber sido víctimas de engaños que van desde compras que nunca llegan hasta sitios falsos que roban información personal.
Desde su desembarco en América Latina, Temu ha captado la atención del público gracias a sus precios bajos y la amplia variedad de productos que ofrece. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que esta plataforma también está siendo utilizada por estafadores para ejecutar fraudes sofisticados.
La empresa especializada en seguridad informática ESET publicó un informe donde identifica las cinco estafas más frecuentes vinculadas a Temu y brinda recomendaciones clave para protegerse en el ecosistema de las ventas online.
Las estafas más comunes asociadas a Temu
1. Phishing con enlaces falsos
Una de las trampas más extendidas es el phishing, una técnica donde los estafadores crean correos electrónicos, anuncios o mensajes en redes sociales que simulan provenir de Temu. Utilizan frases como “últimas unidades” o “oferta por tiempo limitado” para inducir al clic inmediato. Al ingresar en estos enlaces, el usuario es redirigido a sitios falsos que imitan la interfaz oficial de la plataforma. Allí, al agregar datos bancarios, los delincuentes obtienen acceso a información sensible que puede ser usada para realizar compras sin autorización o venderse en la web oscura.
2. Falsas promociones con celebridades
Otra técnica en auge es la utilización de figuras públicas (actores, influencers o músicos) en publicidad fraudulenta. Mediante videos o imágenes manipuladas, los ciberdelincuentes hacen creer que las celebridades están asociadas a Temu o recomiendan ciertos productos. Estas campañas falsas buscan generar confianza y persuadir al usuario para que acceda a enlaces peligrosos.
3. Productos de imitación y falsas tarjetas regalo
Aunque Temu no ha sido señalado oficialmente por vender falsificaciones, se han documentado numerosos casos de artículos con diseños idénticos a los de marcas reconocidas, ofrecidos a precios irrisorios. Teléfonos que imitan a los de Apple o tarjetas regalo de plataformas como Roblox y Fortnite son solo algunos ejemplos. En estos casos, los productos o códigos prometidos resultan ser falsos, lo que genera pérdida de dinero y frustración entre los compradores.
4. Descuentos exagerados como señuelo
Los anuncios con descuentos del 90% o más en productos populares también forman parte de la estrategia de estafa. Al intentar aprovechar estas ofertas, los usuarios son dirigidos a páginas que solicitan sus datos bancarios o los inscriben, sin consentimiento, en servicios de suscripción que realizan débitos mensuales.
5. Envíos que no llegan o llegan en mal estado
Uno de los reclamos más frecuentes vinculados a Temu tiene que ver con la calidad del servicio de entrega. Muchos compradores aseguran que sus pedidos nunca llegaron, o que lo recibido no coincide con la descripción. Además, las políticas de devolución y la atención al cliente de la plataforma han sido criticadas por ser ineficaces. Según Trustpilot, el 40% de las reseñas sobre Temu tienen solo una estrella, mientras que en el sitio Better Business Bureau la calificación promedio es de apenas 2,45 sobre 5.
¿Es seguro comprar en Temu?
A pesar de la proliferación de estafas, los expertos aclaran que Temu no es en sí una plataforma fraudulenta. El problema radica en que su creciente notoriedad ha atraído a ciberdelincuentes que aprovechan cualquier descuido para engañar a los consumidores. La empresa ha implementado algunas medidas, como un programa de recompensas para quienes detecten fallos de seguridad, pero los riesgos persisten.
Los expertos en seguridad recomiendan tomar precauciones antes de realizar compras en Temu: evitar guardar datos bancarios en la cuenta, no hacer clic en enlaces dudosos, activar la autenticación de dos factores y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.