El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa

Google volvió a poner en el centro de la escena una de las funciones más curiosas y menos conocidas de Google Earth: su simulador de vuelo que funciona desde el navegador. La herramienta, que durante años permaneció relativamente escondida dentro de la plataforma, permite recorrer el planeta desde el aire de manera gratuita, sin descargar aplicaciones adicionales y usando únicamente un navegador como Chrome o Safari.