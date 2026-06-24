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El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa

La herramienta, que durante años permaneció escondida dentro de la plataforma, ahora puede usarse directamente desde el navegador. Es gratuita y no requiere instalar ningún programa.

El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Google relanzó en su versión web de Google Earth un simulador de vuelo gratuito que permite a usuarios de todo el mundo explorar el planeta en 3D desde su navegador de PC.
  • La herramienta, antes oculta, funciona con imágenes satelitales en tiempo real y relieve 3D. Se controla con teclado y mouse, requiriendo solo una conexión a internet estable.
  • Esta función democratiza el turismo virtual y la exploración interactiva, permitiendo recorrer paisajes detallados como Tafí del Valle de forma gratuita y sin instalar programas.
Resumen generado con IA

Google volvió a poner en el centro de la escena una de las funciones más curiosas y menos conocidas de Google Earth: su simulador de vuelo que funciona desde el navegador. La herramienta, que durante años permaneció relativamente escondida dentro de la plataforma, permite recorrer el planeta desde el aire de manera gratuita, sin descargar aplicaciones adicionales y usando únicamente un navegador como Chrome o Safari.

La herramienta recuerda a simuladores clásicos como Microsoft Flight Simulator, pero en este caso se trata de una experiencia sencilla para explorar ciudades, montañas, costas y paisajes desde una perspectiva completamente diferente. Gracias a su integración con imágenes satelitales en alta resolución y modelos de edificios en 3D, es posible sobrevolar prácticamente cualquier rincón del planeta.

Tucumán desde el aire: de la ciudad a las cumbres

Para mostrar el potencial de esta herramienta, realizamos una simulación de vuelo que parte desde la ciudad de San Miguel de Tucumán y asciende serpenteando entre los cerros hasta llegar a Tafí del Valle.

El video, que podés ver junto a esta nota, muestra cómo se cargan en tiempo real las imágenes satelitales y el relieve montañoso mientras el avión viaja hasta los Valles Calchaquíes, ofreciendo una perspectiva única de la geografía tucumana.

Cómo acceder y empezar a volar

Activar la función es más simple de lo que parece. El simulador está disponible exclusivamente en Google Earth para la Web (earth.google.com), por lo que no funciona en dispositivos móviles. Desde una computadora, los pasos son:

1. Ingresá a Google Earth desde tu navegador.

2. Hacé clic en “Explorar Earth”.

3. Abrí el menú “Herramientas” en la barra superior.

4. Seleccioná “Simulador de vuelo”.

Una vez dentro, el control del avión se realiza con el teclado: las flechas direccionales permiten inclinar y maniobrar la aeronave, mientras que las teclas Re Pág y Av Pág regulan la potencia del motor para ganar o perder velocidad. También es posible alternar entre control por teclado y por mouse según la preferencia de cada usuario.

Un consejo clave: por defecto el simulador muestra un mapa abstracto. Para disfrutar la experiencia completa con imágenes fotorrealistas, cambiá el tipo de mapa de “Mapa” a “Satélite”. Y si el avión choca con el terreno Google Earth pausa la simulación y permite reiniciar desde una posición segura con un solo clic.

Google recomienda contar con una conexión estable, ya que las imágenes y los modelos 3D se cargan en tiempo real. Volar a gran velocidad con conexión lenta puede generar demoras momentáneas en la carga del terreno.

Aunque experimental y más sencillo que los simuladores profesionales, el modo de vuelo de Google Earth es una invitación a descubrir el mundo y nuestros propios paisajes desde las alturas.



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