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WhatsApp tendrá versión paga: cómo funcionará WhatsApp Plus y qué funciones exclusivas ofrecerá

Meta lanza una suscripción para WhatsApp con herramientas de personalización, stickers premium y más opciones para organizar chats. Cuánto costará y qué seguirá siendo gratis.

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WhatsApp Foto: Neuquén al instante
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Meta anunció el lanzamiento global de WhatsApp Plus, una suscripción mensual opcional con funciones exclusivas para diversificar sus ingresos y financiar su desarrollo de IA.
  • El servicio costará 2.99 dólares al mes y sumará personalización estética y organización de chats. La versión tradicional seguirá siendo totalmente gratuita para los usuarios.
  • Esta medida inicia una estrategia de Meta para monetizar sus plataformas con versiones Plus, sentando un precedente sobre el cobro de herramientas avanzadas en redes sociales.
Resumen generado con IA

WhatsApp dejará de ser completamente gratuito para algunos usuarios, aunque con una aclaración importante: la versión tradicional seguirá funcionando sin costo. Lo que Meta anunció es el lanzamiento de WhatsApp Plus, una nueva suscripción opcional que sumará funciones exclusivas para quienes quieran una experiencia más personalizada dentro de la aplicación.

La compañía de Mark Zuckerberg confirmó que el nuevo servicio forma parte de una estrategia global que también incluye versiones premium de Instagram y Facebook, bajo el nombre de “Plus”.

Qué es WhatsApp Plus y cuánto costará

La nueva suscripción tendrá un valor de 2,99 dólares por mes en Estados Unidos, aunque en algunas pruebas realizadas en Europa apareció con un precio de 2,49 euros mensuales. Por ahora, Meta comenzó el despliegue en mercados seleccionados y todavía no confirmó cuándo llegará oficialmente a todos los países.

La empresa aclaró que se trata de un servicio completamente opcional y que los usuarios podrán seguir utilizando WhatsApp de manera gratuita para enviar mensajes, realizar llamadas y videollamadas, además de mantener el cifrado de extremo a extremo.

Qué funciones incluirá WhatsApp Plus

La propuesta apunta principalmente a la personalización y organización de la aplicación. Entre las herramientas premium anunciadas aparecen:

Temas exclusivos para modificar la apariencia de WhatsApp.

Colores personalizados para la interfaz.

Nuevos íconos de la aplicación.

Stickers premium con animaciones especiales.

Tonos de llamada exclusivos.

Posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior.

Personalización avanzada de listas y conversaciones.

Nuevas opciones de reacciones y efectos visuales.

Según las filtraciones y pruebas detectadas por usuarios beta, la mayoría de las novedades son estéticas y no modifican las funciones centrales del servicio.

Qué seguirá siendo gratis

Meta remarcó que las funciones más utilizadas de WhatsApp no cambiarán:

Envío de mensajes.

Llamadas de voz.

Videollamadas.

Estados.

Chats grupales.

Cifrado de extremo a extremo.

La intención de la compañía es monetizar características adicionales sin afectar el uso masivo de la plataforma, que actualmente supera los 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Por qué Meta empieza a cobrar por WhatsApp

La decisión forma parte de una nueva estrategia de ingresos impulsada por Meta, que busca reducir su dependencia de la publicidad digital y financiar las fuertes inversiones en inteligencia artificial.

Además de WhatsApp Plus, la empresa presentó Instagram Plus, Facebook Plus y nuevos planes de pago vinculados a Meta AI, con herramientas avanzadas para creadores de contenido, empresas y usuarios intensivos.

Qué opinan los usuarios

Las primeras reacciones en redes sociales y foros especializados fueron mixtas. Muchos usuarios consideran que las funciones incluidas son demasiado básicas para justificar una suscripción mensual, mientras que otros creen que Meta está probando cuánto están dispuestos a pagar los usuarios por herramientas de personalización.

Entre los comentarios más repetidos aparece la idea de que WhatsApp Plus funciona como una prueba para introducir futuros servicios pagos dentro de la aplicación, aunque Meta insiste en que la experiencia principal seguirá siendo gratuita.

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