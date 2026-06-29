¿Por qué desbloqueamos el celular todo el tiempo? La explicación de la psicología

¿Qué pasa en el cerebro cuando revisamos el celular?

El uso frecuente del celular está directamente relacionado con la dopamina, un neurotransmisor que regula tanto el movimiento como el sistema de recompensa del cerebro. Cada vez que desbloqueamos el teléfono y recibimos una notificación, un “like” o vemos algo que nos interesa, se libera dopamina. Esa sensación placentera nos lleva a repetir la conducta, lo que puede volverse adictivo.