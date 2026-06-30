Fin del misterio: la fecha y el megaestadio elegido por Taylor Swift y Travis Kelce para su boda

En Estados Unidos, la lógica de los recintos deportivos cambió: los imponentes estadios y arenas del país ya no son exclusivos del fútbol americano o del básquetbol, sino que se consolidaron como el escenario principal de los partidos del Mundial de la FIFA 2026 y ahora darían un nuevo giro al convertirse en el epicentro de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift. Dentro de una semana, y en simultáneo con la cita internacional de fútbol que se celebra en Norteamérica, la estrella pop se unirá en matrimonio con la figura de los Kansas City Chiefs en uno de los complejos más emblemáticos del país, expandiendo los límites de lo que puede durar una celebración.