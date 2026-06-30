Fin del misterio: la fecha y el megaestadio elegido por Taylor Swift y Travis Kelce para su boda

Resumen para apurados
- Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda entre el 2 y 4 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York para sellar su vínculo en un evento privado de máxima seguridad.
- Revelado por The New York Times, el evento de varios días implicará cortes de calles, reservas en hoteles de lujo y un megaoperativo de seguridad para más de 1000 invitados.
- El uso del Madison Square Garden consolida la tendencia de transformar estadios deportivos en búnkeres de alta seguridad para eventos privados y exclusivos de celebridades.
En Estados Unidos, la lógica de los recintos deportivos cambió: los imponentes estadios y arenas del país ya no son exclusivos del fútbol americano o del básquetbol, sino que se consolidaron como el escenario principal de los partidos del Mundial de la FIFA 2026 y ahora darían un nuevo giro al convertirse en el epicentro de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift. Dentro de una semana, y en simultáneo con la cita internacional de fútbol que se celebra en Norteamérica, la estrella pop se unirá en matrimonio con la figura de los Kansas City Chiefs en uno de los complejos más emblemáticos del país, expandiendo los límites de lo que puede durar una celebración.
El prestigioso medio The New York Times logró develar uno de los misterios más inquietantes del mundo del espectáculo y del deporte: cuándo y dónde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce, además del sitio a dónde se trasladará la fiesta ulterior. Basta con revisar cuál es el cronograma de disponibilidad del Madison Square Garden, el estadio más famoso del mundo, para saber que ambas figuras internacionales celebrarán su vínculo amoroso dentro de sus instalaciones. Además, el calendario marcaría que estará reservado por varios días.
Un megaevento a puertas cerradas en Manhattan
Según confirmó un ejecutivo de la industria del entretenimiento a The New York Times, Taylor Swift alquiló The Garden, el recinto multiusos y casa de los New York Knicks (NBA) y los New York Rangers (NHL) ubicado sobre Penn Station, para celebrar su matrimonio a lo grande en un evento de varios días.
De acuerdo con la fuente consultada, las festividades previstas incluirán un cronograma que comenzará el 2 de julio y terminará el día siguiente, aunque el permiso solicitado a la ciudad de Nueva York se extiende hasta el mediodía del 4 de julio. De acuerdo con el informe del medio, las celebraciones pautadas para la primera fecha contemplan una reunión íntima de unas 100 personas en el Garden. Al día siguiente, el 3 de julio, unos 1.000 invitados se reunirían allí para una gala más ostentosa, con posibles apariciones en el escenario.
Operativo de seguridad y habitaciones reservadas
El permiso presentado ante la ciudad de Nueva York establece cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio para los eventos, según informaron tres fuentes cercanas a The New York Times para completar todos los preparativos. Mientras que los oficiales de la policía de Amtrak, que patrullan la estación debajo del estadio, ratificaron la fecha del festejo y afirmaron que recibieron el aviso de esperar una boda de Swift el fin de semana del 4 de julio.
Además, varios miembros de los Kansas City Chiefs reservaron habitaciones de hotel para fechas cercanas al 3 de julio en el Marriott Marquis de Times Square, según una fuente informada sobre los alojamientos.
Los preparativos detrás del escenario
Las fuentes con conocimiento del permiso, las reservas de hotel y la planificación del evento en el Garden hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas a hablar públicamente. Mientras que una portavoz de Madison Square Garden Sports y MSG Entertainment no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de TNYT, a la vez que un representante de la cantante se negó a hacer declaraciones.
Empleados de Taylor Swift fueron vistos en Rock Lititz, un campus de producción en el condado de Lancaster, Pensilvania, donde se construyen escenarios para grandes conciertos y músicos de alto perfil a veces ensayan, dijo el ejecutivo de la industria del entretenimiento.
Privacidad absoluta en medio de la temporada turística
Winick Productions, una destacada empresa de planificación de espectáculos que ayudó a organizar importantes eventos de alfombra roja, incluidos algunos en el Madison Square Garden, presentó la solicitud ante la Oficina de Permisos de Actividad Callejera de la ciudad a principios de junio. La empresa solicitó autorización para instalar una carpa o toldo fuera del estadio para la ceremonia, la cual, según indicó, contaría con entre 500 y 999 asistentes. También mencionó que los camiones necesitarían espacio para cargar y descargar materiales en el recinto.
También es probable que la pareja realmente intercambie sus votos en un lugar separado y más privado antes de una celebración más grande en el Garden.
Un cuarto funcionario de la ciudad informado sobre los preparativos dijo de manera más directa que el Madison Square Garden planea albergar las festividades de la boda el 3 de julio.
Un búnker perfecto para las celebridades
Aunque un estadio deportivo pueda parecer un lugar inusual para una boda, es popular para eventos lujosos, incluida la boda del músico Sly Stone en 1974. Además, existen atractivos obvios para Taylor: el entorno altamente controlado y sin ventanas del recinto proporciona seguridad y privacidad, y sería un escenario ideal en caso de que la artista o sus amigos famosos quisieran actuar. En el Madison Square Garden se disponen una entrada y una rampa discretas hacia el estadio que permiten que los autos negros lleven a las celebridades al interior. La pareja podría controlar las imágenes del evento de una manera que sería difícil de lograr en un lugar al aire libre.
The New York Post y TMZ informaron a principios de este mes sobre sus planes de realizar un evento en el Garden. La Sra. Swift alimentó más especulaciones cuando visitó el estadio para apoyar a los New York Knicks en el cuarto partido de las finales de la NBA.