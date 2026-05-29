Condenaron a los responsables del atentado frustrado contra los shows de Taylor Swift en Viena

Resumen para apurados
- La Justicia de Austria condenó a 15 y 12 años de prisión a dos jóvenes de 21 años por planear un atentado yihadista en los shows de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.
- La amenaza, que incluía el hallazgo de explosivos en los domicilios de los acusados, obligó a la productora a cancelar tres fechas del Eras Tour en el estadio Ernst Happel.
- Aunque el fallo es apelable, la condena marca un precedente clave en la seguridad de megaeventos frente a amenazas terroristas y la prevención de la radicalización juvenil.
La Justicia condenó a los dos jóvenes acusados de planear un atentado terrorista durante los recitales que Taylor Swift tenía previstos en Viena, Austria, en agosto de 2024. La amenaza obligó en aquel momento a cancelar tres fechas de The Eras Tour en el estadio Ernst Happel.
La cantante estadounidense atravesaba una de las etapas más convocantes de su gira mundial cuando las autoridades austríacas detectaron el plan de ataque yihadista y ordenaron la suspensión de los conciertos por razones de seguridad.
Los acusados, ambos de 21 años, fueron sentenciados a 15 y 12 años de prisión. De todos modos, la resolución judicial todavía puede ser apelada.
Uno de los condenados, identificado como Beran A., recibió una pena de 15 años luego de declararse culpable de haber planificado el atentado. Durante el juicio expresó: “Solo quiero decir que lo siento” y aseguró que sentía que debía participar de la “guerra santa”, aunque también admitió que tenía miedo de morir.
El segundo acusado fue identificado como Arda K., quien también fue hallado culpable en la causa.
La investigación judicial determinó que ambos proyectaban concretar un ataque de inspiración yihadista durante alguno de los recitales que Swift iba a brindar en la capital austríaca.
Cuando se conoció la amenaza, en agosto de 2024, la productora Barracuda Music, encargada de la organización de los shows, informó oficialmente la cancelación de las tres fechas previstas.
“Tras la confirmación de las autoridades de un plan de atentado terrorista en el estadio Ernst Happel, no tenemos otra opción que cancelar los tres conciertos por la seguridad de todos”, había comunicado la empresa en ese momento.
Además, durante los procedimientos realizados por la policía en los domicilios de los acusados se encontraron explosivos, un elemento que reforzó la hipótesis de que el ataque podía concretarse de manera inminente.