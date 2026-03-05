Secciones
Travis Kelce fue visto con la nieta de Trump, uno de los principales enemigos de Taylor Swift

El encuentro despertó pasiones negativas entre los seguidores más fieles de Taylor Swift.

Travis Kelce fue visto con la nieta de Trump, uno de los principales enemigos de Taylor Swift Foto: Page Six
Hace 1 Hs

Desde que Donald Trump anunció que se postularía para su segunda presidencia de Estados Unidos, Taylor Swift se manifestó abiertamente en su contra. La influencia que pudo haber ejercido sobre sus miles de fanáticos en contra del mandatario republicano dio inicio a una contienda que continúa hasta el día de hoy. Por eso sorprendió –para nada gratamente– el encuentro de Travis Kelce, su prometido, con Kai Trump, la nieta del presidente.

Cada vez que en Estados Unidos hay elecciones, Swift deja en claro dos cosas: en principio, su falta de afinidad con el Partido Republicano; en segundo, la importancia que le da a los comicios. Es que incluso hizo campaña para que los ciudadanos se concientizaran acerca de lo que implicaba el sufragio, ya que en el país norteamericano no es obligatorio votar.

Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, en diálogo con la nieta de Trump

A principios de esta semana, Travis Kelce fue captado por las cámaras en una amable charla junto a Kai Trump, la nieta del presidente norteamericano. Según publicó la revista People, el encuentro se dio en un evento en Palm Beach Garden este martes, donde ambos coincidieron como público visitante en un juego de golf.

La joven Trump tiene solo 18 años y proviene de un listado de primogénitos. Es que es la primera hija del hijo mayor del presidente Trump. Tiene dos hermanos menores: Donald III y Tristan. Es fruto de la relación que mantuvieron Donald Jr. y la exmodelo Vanessa Kay entre 2005 y 2018. Es una personalidad destacada en las redes sociales de su país, tiene su propio canal de Youtube, y también es golfista desde temprana edad.

Del mitin formaron parte también la madre de la joven y su pareja, el exgolfista Tiger Woods. “El momento se volvió viral después de que Donald Trump compartiera una serie de posteos en redes sociales criticando a la prometida de Travis, Taylor Swift”, publicó en un artículo la revista People.

Diferentes portales levantaron algunos de los comentarios entre irónicos, violentos y despectivos que tuvo Trump con la cantante en 2025. En mayo del año pasado, por ejemplo, el mandatario escribió: “¿Alguien se dio cuenta de que, desde que dije ‘Odio a Taylor Swift’, ella ya no es ‘genial’?”.

