Travis Kelce fue visto con la nieta de Trump, uno de los principales enemigos de Taylor Swift

Desde que Donald Trump anunció que se postularía para su segunda presidencia de Estados Unidos, Taylor Swift se manifestó abiertamente en su contra. La influencia que pudo haber ejercido sobre sus miles de fanáticos en contra del mandatario republicano dio inicio a una contienda que continúa hasta el día de hoy. Por eso sorprendió –para nada gratamente– el encuentro de Travis Kelce, su prometido, con Kai Trump, la nieta del presidente.