New York Knicks dio vuelta otro partido ante San Antonio Spurs y es el campeón de la NBA después de 53 años

Al lado del MVP, la figura de Karl-Anthony Towns emergió como un pilar fundamental en la pintura durante toda la campaña. El pívot dominicano aportó no solo solidez en el juego, sino también una profunda carga emocional para el plantel. Tras el campeonato, recordó a su madre, fallecida durante la pandemia del coronavirus, expresando de forma conmovedora: “Trabajas toda la vida para un momento como este. Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre”.