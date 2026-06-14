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New York Knicks dio vuelta otro partido ante San Antonio Spurs y es el campeón de la NBA después de 53 años

Con 45 puntos, Brunson volvió a ser determinante para que NYK y fue elegido el MVP de las finales. La emotiva celebración.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los New York Knicks se coronaron campeones de la NBA tras 53 años al vencer 94-90 a San Antonio Spurs como visitantes, cerrando la serie por 4-1 con Jalen Brunson como figura.
  • El equipo neoyorquino revirtió una desventaja de 10 puntos en el último cuarto. Los Knicks cortaron una sequía sin títulos de 53 años, arrastrada desde su última corona en 1973.
  • La consagración posiciona a Nueva York en la élite del básquetbol y consagra a Jalen Brunson como una superestrella, abriendo una prometedora era para la histórica franquicia.
Resumen generado con IA

La larga espera terminó para la Gran Manzana. En una noche marcada por la épica y el suspenso, los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA tras derrotar 94-90 a los San Antonio Spurs en el AT&T Center. Con este triunfo, el emblemático equipo neoyorquino cerró la serie final con un contundente 4-1, sumando su tercer anillo de oro y poniendo fin a una sequía de más de medio siglo que atormentaba a sus fanáticos.

El desenlace del quinto juego en territorio texano no fue apto para cardíacos. Los dirigidos por Mike Brown demostraron una vez más su ya característica resiliencia al revertir una desventaja de 10 puntos en el último cuarto. Cabe destacar que esta plantilla ya había firmado la mayor remontada histórica en unas finales al levantar 29 tantos de diferencia en el cuarto encuentro.

Esta vez, la paridad se quebró a falta de 1:06 minutos para el silbazo final, cuando el base y capitán Jalen Brunson anotó un doble crucial para romper el empate (90-88). El jugador franquicia completó una actuación monumental de 45 puntos en 41 minutos de juego, ganándose indiscutiblemente el premio al jugador más valioso de las Finales.

Tras el partido, la emoción desbordó al base de 29 años, quien declaró de forma emotiva: “No tengo palabras. Esto es todo lo que soñé. No comprendo lo que estoy sintiendo. Siempre que nos descartaron buscamos una forma de hacer algo al respecto”.

Al lado del MVP, la figura de Karl-Anthony Towns emergió como un pilar fundamental en la pintura durante toda la campaña. El pívot dominicano aportó no solo solidez en el juego, sino también una profunda carga emocional para el plantel. Tras el campeonato, recordó a su madre, fallecida durante la pandemia del coronavirus, expresando de forma conmovedora: “Trabajas toda la vida para un momento como este. Todos saben mi historia, se lo quiero agradecer a mi madre”.

En la acera de enfrente, el joven prodigio de San Antonio, Victor Wembanyama, deslumbró en sus primeras finales con 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones a sus 22 años, pero sus extraordinarios esfuerzos individuales no bastaron para frenar el ímpetu de Nueva York.

El camino de los Knicks hacia la gloria

La ruta de los Knicks hacia el trofeo Larry O'Brien fue el resultado de una consistencia absoluta. Tras registrar una sólida fase regular con una marca de 53 victorias y 29 derrotas —clasificando terceros en la Conferencia Este por detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics—, el equipo pisó el acelerador a fondo en la postemporada.

Su paso por los playoffs dejó en el camino a: Atlanta Hawks (4-2) en primera ronda;  a Philadelphia 76ers (4-0) con una barrida contundente y a Cleveland Cavaliers (4-0) para coronarse en el Este.

LA DUPLA. Towns y Brunson posan con el título de la NBA y el de MVP de las finales. LA DUPLA. Towns y Brunson posan con el título de la NBA y el de MVP de las finales. FOTO TOMADA DE X.COM/NBALATAM

Aunque los Spurs lograron cortarles una racha de 13 triunfos consecutivos en el tercer duelo de las Finales, el dominio de Nueva York se mantuvo firme hasta el último segundo de la serie.

El fin de 19.393 días de sequía para gritar campeón

Para el elenco de San Antonio, ahora comandado por Mitch Johnson tras la salida del histórico Gregg Popovich en mayo de 2025, este regreso a la definición tras 12 años de ausencia significó un proceso de reconstrucción encomiable. Sin embargo, la narrativa principal le pertenecía a los neoyorquinos.

Habían pasado exactamente 19.393 días desde aquel 10 de mayo de 1973, fecha en la que los Knicks alzaron su último título ante Los Ángeles Lakers. Tras los dolorosos tropiezos en las finales de 1994 y 1999 (esta última, irónicamente, frente a los propios Spurs), los fantasmas del pasado finalmente se han marchado del Madison Square Garden.

La mentalidad inquebrantable de este plantel quedó grabada en la filosofía de Brunson, referente que promedió 26 puntos y 6.8 asistencias en la etapa regular. Semanas atrás, el propio jugador sintetizó el enfoque de un vestuario hambriento de gloria: “Nuestra mentalidad y nuestro enfoque son una posesión cada vez, una jugada cada vez, un cuarto cada vez”.

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