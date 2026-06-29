Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Los últimos días de junio se presentan como esa estabilidad deseada después de meses de incertidumbre. Será un momento para mostrarse, para actuar y para recibir las recompensas que se esperaban. Para este cierre, impulsado por la influencia de la Cabra y el Metal Yin, los resultados pueden volverse muy positivos si los signos de la astrología oriental se animan a hacer cambios, ya que la energía propiciará un camino sin obstáculos.