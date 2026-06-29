La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

"Tratamos con máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada y disponemos de un proceso claro para que cualquier persona involucrada pueda informar un incidente", expresó la FIFA. Además, aclaró que sus órganos judiciales independientes "no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso". El comunicado concluyó señalando que el organismo "está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda" y que no realizará más comentarios sobre el caso.