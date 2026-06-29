La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del duelo con Argentina

Resumen para apurados
- La FIFA se pronunció sobre la denuncia por violación contra Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, previo al cruce ante Argentina por el Mundial 2026 en Miami por la gravedad del caso.
- La denuncia fue hecha por una intérprete brasileña tras un presunto abuso en marzo en Nueva Zelanda. Aunque la víctima notificó a la FIFA en abril, no hubo medidas preventivas.
- El caso cuestiona los protocolos éticos de la FIFA. Sin una sanción provisional, Mendes, máximo goleador histórico de Cabo Verde, está habilitado para jugar contra Argentina.
A pocos días del cruce entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, la FIFA se refirió por primera vez a la denuncia por violación que pesa sobre Ryan Mendes, capitán del seleccionado africano. El organismo aseguró que toma "con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada", confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda y evitó informar si abrió una investigación propia.
La postura fue difundida a través de un comunicado luego de que el diario brasileño O Globo revelara la existencia de una denuncia presentada contra el futbolista de 35 años, quien integra el plantel caboverdiano que participa de la Copa del Mundo.
"Tratamos con máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada y disponemos de un proceso claro para que cualquier persona involucrada pueda informar un incidente", expresó la FIFA. Además, aclaró que sus órganos judiciales independientes "no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso". El comunicado concluyó señalando que el organismo "está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda" y que no realizará más comentarios sobre el caso.
Según la investigación publicada por O Globo, la denuncia fue presentada por una ciudadana brasileña que trabajó como intérprete para la delegación de Nueva Zelanda durante la FIFA Series disputada en ese país en marzo de este año.
De acuerdo con su testimonio, el presunto abuso ocurrió el 27 de marzo, después del partido en el que Cabo Verde cayó 4-2 frente a Chile. La mujer aseguró que fue invitada a una reunión en una sala privada del hotel donde se alojaba la delegación africana porque creyó que debía cumplir tareas de interpretación. Al comprobar que no era así, regresó a su habitación.
Siempre según su relato, poco después alguien golpeó la puerta. Pensó que se trataba de un nuevo requerimiento laboral, pero denunció que Ryan Mendes ingresó por la fuerza y abusó sexualmente de ella.
Horas después, la mujer fue atendida en una clínica especializada en víctimas de violencia sexual. Allí se le practicó un examen forense que, según la información publicada, constató lesiones genitales, hematomas en los senos, el cuello y los labios, además de sensibilidad en el cuero cabelludo y los glúteos. Tras la atención médica, presentó la denuncia ante la policía local.
Un mes más tarde, la presunta víctima comunicó lo sucedido tanto a la Federación Caboverdiana de Fútbol como a la FIFA y solicitó que el futbolista fuera excluido del Mundial. Según O Globo, ninguna de las dos instituciones respondió a ese pedido.
Mendes es el jugador con más partidos disputados en la historia de la selección de Cabo Verde, con 99 presencias, y también su máximo goleador histórico, con 22 tantos. Actualmente juega en el Igdir FK de Turquía y participó en los tres encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026.
Mientras la causa continúa en manos de las autoridades de Nueva Zelanda y no se informó sobre imputaciones ni medidas deportivas en su contra, el capitán permanece a disposición del seleccionado africano, que enfrentará a la Argentina el viernes, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en los octavos de final.