Mercado laboral: la baja en ingresos formales alimenta al Monotributo

En paralelo, en lo que va del gobierno libertario se viene registrando una expansión de la informalidad. En el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo no registrado escaló al 44,2%, el nivel más alto de los últimos años. Entre el primer trimestre de 2024 y el de 2026, se crearon 603.600 empleos informales, mientras que se perdieron 246.000 puestos registrados, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este sentido, desde CEPA indicaron que “esto significa que más de cuatro de cada 10 trabajadores ocupados se desempeñan en condiciones de informalidad, sin acceso a derechos laborales básicos, aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas o mecanismos de protección frente al desempleo”.