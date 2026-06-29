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Mercado laboral: la baja en ingresos formales alimenta al Monotributo

Se consolida más por necesidad que por emprendedurismo.

SIN APORTES. La informalidad laboral sigue acechando al mercado.
SIN APORTES. La informalidad laboral sigue acechando al mercado. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 4 Hs

El mercado laboral argentino atraviesa un escenario complejo por el crecimiento de la precariedad a partir del aumento del empleo informal y del monotributo mientras se reducen los puestos de trabajo formales. Aunque la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% en el primer trimestre, mostrando estabilidad respecto de 2025, el dato oculta una degradación en la calidad del empleo y una consolidación del aumento de desempleados desde finales de 2023.

Al analizar el panorama actual, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvo que “las cifras netas de empleo no están mostrando un escenario de dinamismo laboral sino más bien lo contrario, contracción del sector formal y un incremento del emprendedurismo de supervivencia”.

El empleo en el sector formal viene evidenciando una caída continua. Entre noviembre de 2023 y marzo pasado, la economía argentina sufrió la pérdida de 216.321 puestos de trabajo privados registrados, lo que representa una merma del 3,4%.

Entre las actividades más golpeadas, sobresale la crisis del sector industrial, donde se observó una duplicación de la población desocupada cuyo último empleo fue en manufactura, lo cual no sucede en ningún otro rubro analizado.

El último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet, en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló que desde septiembre de 2023 se perdieron casi 81.000 puestos en la industria, de los cuales alrededor de 48.000 corresponden a los últimos doce meses y casi 5.000 al último mes.

La otra cara

El declive del empleo protegido fue compensado parcialmente por un incremento de 165.542 nuevos monotributistas, lo que implica un crecimiento del 8% en el periodo analizado de la gestión de Javier Milei. Según el CEPA, ese incremento “no debe leerse como un aumento del espíritu emprendedor sino de una necesidad creciente de los trabajadores de complementar ingresos en algunos casos, o directamente suplir la pérdida de puestos de trabajo”.

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En paralelo, en lo que va del gobierno libertario se viene registrando una expansión de la informalidad. En el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo no registrado escaló al 44,2%, el nivel más alto de los últimos años. Entre el primer trimestre de 2024 y el de 2026, se crearon 603.600 empleos informales, mientras que se perdieron 246.000 puestos registrados, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este sentido, desde CEPA indicaron que “esto significa que más de cuatro de cada 10 trabajadores ocupados se desempeñan en condiciones de informalidad, sin acceso a derechos laborales básicos, aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas o mecanismos de protección frente al desempleo”.

Asimismo, el informe sostiene que las economías de plataforma (apps de delivery y movilidad) distorsionan las estadísticas oficiales. Al respecto, señala que debido a que la metodología del Indec considera “ocupado” a quien trabaje al menos una hora semanal, estas plataformas funcionan como un “efecto amortiguador” que invisibiliza el desempleo real.

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