Por qué todo el mundo debería ser creyente

Frente a la aburrida atonía secularista, Douthat alienta a sus lectores a que se planteen en serio la dimensión religiosa de su vida, pues en el fondo -comparto la convicción del autor- es la única capaz de conferir un pleno sentido, por ejemplo, al sufrimiento humano que a todos de una manera u otra nos afecta. Ross Douthat cuenta a nivel personal cómo “gracias a un desafortunado encuentro con una enfermedad transmitida por una garrapata” [enfermedad de Lyme], ha pasado gran parte de la última década viviendo tanto en el mundo próspero y exitoso de Nueva Inglaterra como “en el mundo desarreglado, con dificultades económicas y atormentado por el dolor de aquellas personas que padecen enfermedades crónicas que nuestro sistema sanitario no sabe cómo curar. No creo que te sorprenda saber que la fe religiosa de diversos tipos -cristiana, judía, panteísta, New Age, lo que sea- es mucho más frecuente en el ámbito del sufrimiento constante que en el de la prosperidad y la comodidad” (p. 159). ¡Qué testimonio más interesante!