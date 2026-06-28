La caída de la credibilidad de las democracias*

La crisis de Occidente

Cuando Europa empieza a sufrir inmigraciones constantes del África y de los sectores de Europa que están fuera del sistema occidental y justamente del mundo árabe, de gente que viene a vivir a Europa occidental buscando una posibilidad de sobrevivir y de vivir con alguna dignidad mayor, uno empieza a advertir la resistencia que en muchas de esas naciones hay a recibir a los inmigrantes, a solidarizarse con su causa y dando auge entonces a un repudio racial espantoso en relación a aquellos que llegan solicitando cuidado y que provienen de naciones como las africanas, que en su momento fueron explotadas colonialmente por Europa. Esta crisis de una Europa que no sabe qué hacer con sus inmigrantes y que muchas veces los repudia al punto de querer expulsarlos, va acompañada por el auge de regímenes que tienen propuestas de extrema derecha, como por ejemplo ocurre en Francia donde Marine Le Pen es una política que tiene una propuesta de extrema derecha. Extrema derecha quiere decir un orden que está instaurado sobre el sometimiento de la libertad de expresión y sobre la discriminación de aquellos sectores que no provienen del seno del propio país.