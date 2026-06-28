Polémica: ¿Es el ateísmo anticientífico?

No es de extrañar que la lista de científicos creyentes, ateos o agnósticos sea, cada una, muy larga. Pero esas orientaciones metodológicas pueden encontrarse en un mismo hombre de ciencia, simultánea o sucesivamente. Ni qué decir en una misma comunidad científica. Pero el imperialismo de una de ellas sobre las restantes ilustra la violación de la norma de Peirce -a la vez gran científico y creyente del siglo XIX- “¡no bloquearás el camino de la investigación!” Así encontramos: los hierros candentes y hogueras reales o agitadas amenazantes por la Iglesia Católica contra librepensadores o copernicanos modernos; la bota materialista “dialéctica” de Stalin contra la genética moderna; o la exclusión del positivismo “agnóstico” de la explicación molecular del calor -y en muchos casos del psicoanálisis y el materialismo histórico-, a la vez que el sueño de una nueva Iglesia positivista -sobrevive un templo tal en Brasil- en que las imágenes de santos se reemplazarían por estatuas de científicos -agnósticos, suponemos-.