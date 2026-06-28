El cine alemán en Tucumán con Kino Federal

Kino Federal propone un recorrido por producciones recientes que abordan temáticas diversas: la memoria histórica, los dilemas contemporáneos de la sociedad alemana, las transformaciones políticas y los conflictos íntimos que atraviesan a sus personajes. A través de estas narrativas, el público tucumano podrá acercarse a una cinematografía que combina tradición autoral con una mirada crítica sobre el presente. Pero también hay lugar para los clásicos como un homenaje a Fritz Lang con la proyección de “Metrópolis”, obra clave de la historia del cine filmada hace exactamente 100 años y que transcurre en el lejano futuro del 2026.