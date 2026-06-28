El cine alemán en Tucumán con Kino Federal
La programación cultural tucumana suma una propuesta internacional de gran interés: el ciclo Kino Federal, organizado por el Goethe-Institut Buenos Aires, desembarca en la provincia con una selección de cine alemán contemporáneo que invita a ampliar miradas y generar diálogo.
Por Yael Tujsnaider
Para LA GACETA - BUENOS AIRES
La iniciativa, que hace más de tres años viene recorriendo diferentes puntos del país, tiene como objetivo descentralizar la circulación de cine europeo de calidad, apostando por el intercambio cultural fuera de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, el ciclo se realiza en cooperación con el Ente Cultural de Tucumán y el Consulado de la Embajada de Alemania en Tucumán, consolidando un trabajo conjunto que busca tender puentes entre ambas naciones.
La propuesta, que arrancó en abril con la proyección de “Cielo Rojo” del aclamado Christian Petzold, tiene lugar en la sede Espacio Incaa Sala Hynes O’Connor. Hasta fin de año, podrá verse una película alemana por mes, ofreciendo así una continuidad poco habitual en este tipo de programaciones y la posibilidad de construir una escuela de espectadores con el público local.
Kino Federal propone un recorrido por producciones recientes que abordan temáticas diversas: la memoria histórica, los dilemas contemporáneos de la sociedad alemana, las transformaciones políticas y los conflictos íntimos que atraviesan a sus personajes. A través de estas narrativas, el público tucumano podrá acercarse a una cinematografía que combina tradición autoral con una mirada crítica sobre el presente. Pero también hay lugar para los clásicos como un homenaje a Fritz Lang con la proyección de “Metrópolis”, obra clave de la historia del cine filmada hace exactamente 100 años y que transcurre en el lejano futuro del 2026.
La programación prevista para los próximos meses anticipa títulos de fuerte atractivo. Entre ellos, el documental “Riefenstahl”, de Andres Veiel, centrado en la controvertida figura de la cineasta del Tercer Reich. Tampoco faltará una propuesta destinada al público infantil, con cine doblado al español especialmente pensado para las vacaciones de invierno, con “Checker Tobi y los ríos voladores”.
Más que un simple ciclo de proyecciones, la iniciativa se configura como un espacio de encuentro. En sintonía con el espíritu del Goethe-Institut, las funciones buscan propiciar instancias de intercambio y reflexión en torno a las películas y los contextos que las originan.
La llegada de Kino Federal a Tucumán no solo amplía la oferta cinematográfica, sino que reafirma la importancia de las políticas culturales orientadas a la circulación de obras y al acceso diverso a contenidos internacionales. En tiempos donde las plataformas tienden a homogeneizar el consumo audiovisual, este tipo de ciclos recupera la experiencia colectiva de ver cine en el cine.
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Yael Tujsnaider - Curadora de cine del Goethe-Institut Buenos Aires.