Tres miradas sobre uno de los grandes libros tucumanos del año

En la figura de la madre (“Por qué la dulzura tiene la forma de mi madre”) están la infancia y la provincia (“[…] el lugar de origen es hermoso y terrible porque de ahí / viene tu madre”). La provincia se inscribe con sutileza en la lengua y sus formas del verbo (“Las madres de mi provincia dicen lo han muerto”), en la Virgen de la Merced que salva al sujeto poético de sí mismo, en la ceniza del ingenio “cayendo en el barrio periférico / de una ciudad periférica y mía”, en “esas naranjas / que amo por inútiles, / porque se pudren sin propósito y sin hacer tanto escándalo”. También en la “pura humedad” de septiembre y en el sexo que “late como flor de lapacho en el cordón / de las veredas”. El deseo es otro motivo que late vitalmente en los poemas. Un yo desea “el sabor de los higos” y el de otros cuerpos (“Tuve morboso el deseo. Tuve ganas del ardor, la transpiración, el pelo y la curva”).