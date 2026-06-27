Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 28 de junio

Resumen para apurados
- El SMN pronostica para este domingo 28 de junio en Tucumán una jornada invernal y estable, sin lluvias, con temperaturas muy bajas que oscilarán entre los 8°C y los 12°C.
- La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, aunque por la tarde el sol se hará presente antes de un cierre de día despejado.
- Las condiciones secas permitirán realizar actividades al aire libre en la provincia, aunque los especialistas recomiendan usar abrigo debido a la persistencia del frío invernal.
Los tucumanos tendrán un domingo 28 de junio con condiciones estables y sin lluvias. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada comenzará con temperaturas muy bajas y cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde habrá algunos momentos de sol antes de un cierre de día despejado.
La temperatura mínima será de 8°C durante la madrugada y la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 12°C por la tarde, por lo que será una jornada típicamente invernal.
El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día, con mayor presencia de nubes en las primeras horas. Hacia la tarde se alternarán nubes y sol, y por la noche el cielo estará despejado.
En cuanto al viento, soplará desde el sector sur y sudeste durante buena parte del día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h por la mañana y 23 a 31 km/h durante la tarde. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h en las primeras horas del día.
La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias.
Pronóstico del clima para el domingo 28 de junio en Tucumán
Mínima: 8°C
Máxima: 12°C
Estado del cielo: Parcialmente nublado, con mejoras hacia la tarde y cielo despejado por la noche.
Probabilidad de lluvias: 0%
Viento: Del sur, sudeste y luego norte, entre 7 y 31 km/h.
Ráfagas: Entre 42 y 50 km/h por la mañana.
Será un domingo ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo, ya que el frío se hará sentir durante gran parte de la jornada.