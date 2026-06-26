Clima en Tucumán: el fin de semana tendrá un día primaveral

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado un clima templado de 19°C en Tucumán, ofreciendo un breve alivio primaveral en medio del invierno.
- Tras registrar mañanas muy frías, la temperatura subirá el sábado pero descenderá a 13°C el domingo, mientras que en los valles tucumanos las mínimas seguirán bajo cero.
- Estas condiciones oscilantes pero sin lluvias permitirán actividades al aire libre el sábado, aunque obligarán a mantener cuidados ante la inestabilidad térmica semanal.
El invierno llegó con fuerza a Tucumán. Incluso semanas antes del inicio de la temporada, las temperaturas descendieron bruscamente con mañanas y tardes frías. Pero hacia los últimos días de la semana, los indicadores del termómetro ascendieron gradualmente. Los días que siguen, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tendrán temperaturas dispares.
Desde este fin de semana y al menos hasta el próximo jueves habrá temperaturas oscilantes en San Miguel de Tucumán. El sábado será el día más cálido de los próximos siete días, pero no implicará un aumento sostenido de la temperatura. Por el contrario, el domingo inmediatamente posterior será un día con un promedio de temperaturas mucho más bajo, pero hacia el martes ascenderá nuevamente.
El clima mejorará para disfrutar el fin de semana al aire libre
De acuerdo con la última actualización del SMN –del 26 de junio a las 5.39–, no se esperan lluvias en los próximos días y tampoco habrá grandes indicadores de humedad. El cielo, sin embargo, permanecerá mayormente nublado durante todo el fin de semana, con momentos de aparición del sol.
Después de un jueves cálido, el viernes repetirá indicadores similares. La temperatura mínima se ubicó cerca del amanecer en los 6 °C y la máxima alcanzará los 18 °C por la tarde. El cielo estará algo nublado y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
El sábado será el día más cálido del fin de semana. La temperatura mínima será la más elevada de estos días, con 9 °C. La máxima también será el marcador más alto del fin de semana, con 19 °C. El cielo estará entre algo nublado y parcialmente nublado.
Finalmente, el domingo la temperatura volverá a descender. Las nubes cubrirán parcialmente el cielo. Por la mañana la temperatura más baja será de 9 °C y habrá una escasa amplitud térmica porque la máxima llegará apenas a los 13 °C.
Clima en el sur tucumano
Las localidades del sur de la provincia tendrán temperaturas similares a las de la capital. Este viernes la temperatura oscilará entre 6 °C y 18 °C con vientos de hasta 22 kilómetros por hora por la tarde. El cielo estará algo nublado. El día más cálido será el sábado, con una máxima de 19 °C y nulas probabilidades de precipitaciones. Finalmente, el domingo se repetirán los indicadores de San Miguel de Tucumán con una mínima de 9 °C y una máxima de 13 °C.
Clima del fin de semana en los valles
La temperatura al noroeste de la provincia será muy distinta a la de la capital. El pronóstico indicado para Tafí del Valle anticipa que este viernes la mínima descenderá de los 0 °C para tocar un piso de -3 °C. La máxima superará escasamente los 10 °C por la tarde y hacia la noche descenderá nuevamente hasta los 8 °C.
El indicador más bajo se repetirá hasta el lunes. La temperatura más alta del fin de semana aparecerá el sábado, con 12 °C. El domingo el marcador más elevado será de 9 °C, con menor nubosidad que en los días previos. No se anunciaron probabilidades de precipitaciones.