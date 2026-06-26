Clima en Tucumán: el fin de semana tendrá un día primaveral

Clima en el sur tucumano

Las localidades del sur de la provincia tendrán temperaturas similares a las de la capital. Este viernes la temperatura oscilará entre 6 °C y 18 °C con vientos de hasta 22 kilómetros por hora por la tarde. El cielo estará algo nublado. El día más cálido será el sábado, con una máxima de 19 °C y nulas probabilidades de precipitaciones. Finalmente, el domingo se repetirán los indicadores de San Miguel de Tucumán con una mínima de 9 °C y una máxima de 13 °C.