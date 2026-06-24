Ola de calor en Europa: cuáles son los impactantes récords de temperatura que se batieron en las últimas horas

Resumen para apurados
- Una histórica ola de calor azota Europa este junio; provoca récords de temperatura en Francia y muertes por el impacto del cambio climático en la región.
- El fenómeno, la segunda canícula en un mes, registró máximas de 43.9°C en Francia, muertes por ahogamiento y calor, cortes de energía y la deformación de vías ferroviarias.
- Europa se calienta más rápido que el promedio mundial. La masa térmica se desplaza al Reino Unido y el fenómeno de El Niño amenaza con intensificar las temperaturas a futuro.
Europa se sofoca. Una ola de calor está dejando récords históricos en los termómetros y lamentables escenarios de intentos infructuosos de los habitantes por escapar de las temperaturas extremas. El Viejo Continente afronta así la segunda canícula en menos de un mes, fenómeno atribuido por la ciencia al cambio climático generado por la actividad humana y de acuerdo con los especialistas este panorama empeorará.
El territorio europeo es el que más rápido se calienta del planeta, a un ritmo de aproximadamente dos a tres veces el promedio mundial y esta semana fue un recordatorio de que las altas temperaturas de la región se están volviendo cada vez más severas y frecuentes. Mientras las vías del tren se deforman y los cables eléctricos se rompen, los altos termómetros se cobran vidas: desde el 18 de junio se registraron 40 fallecidos por ahogamiento en el Río Sena, mientras que dos hermanos de dos y cuatro años fueron hallados sin vida dentro del auto de su familia en el sureste de Francia y tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.
Infraestructura al límite y marcas históricas
El panorama crítico pone la atención en un continente que no cuenta con la infraestructura para soportar temperaturas extremas, pero que a la vez frecuenta más estos escenarios. El calor se vuelve más severo y más recurrente. De acuerdo con CNN, la segunda ola de calor bate récord en dos meses consecutivos, con el potencial de que se rompan marcas nacionales históricas de temperatura incluso antes de que Europa llegue a julio, por lo general su mes más caluroso.
Francia se convirtió en el epicentro del calor extremo, experimentando el día más caluroso de toda su historia desde que comenzaron las mediciones en 1947. La temperatura media nacional alcanzó los 29,8 °C, según el servicio meteorológico Météo-France, rompiendo un récord que se había alcanzado por última vez en 2019, en base a cifras provisionales del organismo. En una localidad se registraron temperaturas de más de 43,9 °C.
Alerta máxima: el calor se desplaza al Reino Unido
A las 17:00 (hora local), el indicador térmico nacional, que tiene en cuenta el promedio en 30 estaciones meteorológicas, marcaba provisionalmente 0,4ºC más que el anterior récord registrado el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003.
Las marcas térmicas extremas que batieron récords en junio en toda Europa occidental ahora amenazan con extenderse a gran parte del Reino Unido. En algunas zonas del sur de Inglaterra, los termómetros ya han superado los 30°C en los últimos tres días, pero se prevé que los registros de este miércoles y mañana se disparen hasta alcanzar los 35°C, e incluso en algunos lugares superarán los 38°C.
Noches tropicales y colapso energético en Francia
En las zonas occidentales y centrales de Francia, es probable que las temperaturas superen los 15 grados Celsius (27 grados Fahrenheit) por encima de lo normal, llegando a alcanzar los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en algunas áreas, incluyendo París. El país incluso podría romper el récord de su día más caluroso de la historia, la marca que se alcanzó precisamente ayer.
Francia no durmió mucho la madrugada del martes. El país registró su segunda noche más calurosa de la historia, solo superada por el récord histórico de 21,6 °C alcanzado el lunes por la fase nocturna. La temperatura alcanzó un promedio nacional de 21,5 °C las últimas horas del martes, convirtiéndose en el día más caluroso registrado en el país.
El fenómeno de la cúpula de calor
En París, las temperaturas no bajaron de los 25,5 °C durante toda la noche. A las 8:00 horas del martes, las temperaturas locales ya superaban los 30 °C en la isla de Córcega. Más de la mitad de las regiones continentales del país —58 de 96— establecieron la alerta roja por calor más severa, un récord histórico.
En la región de Finisterre, en Bretaña, unos 68.000 hogares se quedaron sin electricidad en la mañana del miércoles, según las autoridades locales. De acuerdo con el informe de CNN, se está dando prioridad a las instalaciones consideradas “sensibles”, como hospitales y residencias de ancianos, para las reparaciones.
Mientras que en el Reino Unido, se asegura que las temperaturas superarán con creces el récord de temperatura para el mes de junio, una marca que se estableció en 1976 en 35,6 °C.
Factores climáticos detrás de la emergencia
Las condiciones extremas se deben a una cúpula de calor, un sistema meteorológico de alta presión que puede atrapar el ambiente sofocante como una tapa sobre una olla, durante días o incluso semanas. La cúpula de calor no es inusual en Europa en verano, “pero las temperaturas sí lo son”, dijo Richard Allan, profesor de ciencias del clima en la University of Reading a CNN.
Estas se intensifican por el cambio climático, impulsado por la quema de petróleo, carbón y gas por parte de los humanos, lo que eleva la temperatura de fondo y hace que cada ola de calor sea más intensa. También se configura un El Niño que se fortalece en el Pacífico tropical, que se sabe que aumenta la frecuencia y la gravedad de los extremos de calor en todo el mundo. Sin embargo, acaba de comenzar, “así que tiene poco o ningún impacto” en la ola de calor actual, dijo Liz Bentley, directora ejecutiva de la Royal Meteorological Society. No obstante, podría intensificar el calor el próximo verano.