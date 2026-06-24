Ola de calor en Europa: cuáles son los impactantes récords de temperatura que se batieron en las últimas horas

El territorio europeo es el que más rápido se calienta del planeta, a un ritmo de aproximadamente dos a tres veces el promedio mundial y esta semana fue un recordatorio de que las altas temperaturas de la región se están volviendo cada vez más severas y frecuentes. Mientras las vías del tren se deforman y los cables eléctricos se rompen, los altos termómetros se cobran vidas: desde el 18 de junio se registraron 40 fallecidos por ahogamiento en el Río Sena, mientras que dos hermanos de dos y cuatro años fueron hallados sin vida dentro del auto de su familia en el sureste de Francia y tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.