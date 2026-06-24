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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 25 de junio

Conocé el pronóstico competo del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Hasta cuándo durará el frío en la provincia?
¿Hasta cuándo durará el frío en la provincia? (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció buen tiempo y cielo despejado para este jueves 25 de junio en Tucumán, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 15°C.
  • La jornada comenzará muy fría por la mañana, con vientos del norte, pero la tarde templada y soleada registrará 0% de probabilidad de lluvias en San Miguel y alrededores.
  • Se prevé que la estabilidad climática continúe el viernes con máximas de 16°C, lo que favorecerá las actividades al aire libre y mantendrá el patrón de frío invernal típico.
Resumen generado con IA

Los tucumanos tendrán este jueves 25 de junio una jornada marcada por el buen tiempo. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá despejado durante gran parte del día, con temperaturas frescas en las primeras horas y un leve ascenso térmico durante la tarde.

La temperatura mínima prevista es de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, en un contexto de estabilidad atmosférica y sin chances de lluvias.

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Pronóstico del tiempo en Tucumán para este jueves 25 de junio

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 6°C, con cielo despejado y vientos suaves provenientes del sudoeste.

Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 5°C, convirtiéndose en el momento más frío de la jornada. El cielo continuará despejado y los vientos soplarán desde el norte con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Ya por la tarde, la temperatura llegará a los 15°C, con condiciones ideales para actividades al aire libre gracias al predominio del sol y la ausencia de precipitaciones.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar, con una temperatura estimada en 12°C y cielo despejado.

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¿Lloverá este jueves en Tucumán?

No. El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias ni tormentas en San Miguel de Tucumán ni en sus alrededores.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

Las perspectivas para los próximos días muestran condiciones similares, con mañanas frías, tardes templadas y escasas probabilidades de lluvias. Para el viernes se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C, manteniéndose el tiempo estable y con buena presencia de sol.

De esta manera, Tucumán transitará el cierre de la semana con temperaturas típicas del invierno y condiciones favorables para las actividades cotidianas.

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