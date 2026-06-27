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Impactante video: así fue el momento en el que el tren embistió el auto de Ernestina Pais

La conductora protagonizó un accidente ferroviario este viernes en San Isidro.

IMPACTANTE. Se conoció el momento exacto del accidente de Ernestina Pais.
IMPACTANTE. Se conoció el momento exacto del accidente de Ernestina Pais.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • La conductora Ernestina Pais falleció este viernes en San Isidro tras ser embestido su auto por un tren al intentar cruzar un paso a nivel con la barrera baja.
  • Un video de seguridad registró el impacto. La autopsia preliminar reveló que Pais, quien conducía inhabilitada hacia Tigre, falleció por un traumatismo craneal grave.
  • La Unidad Funcional de Instrucción de Martínez investiga el caso mediante pericias y el análisis de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Resumen generado con IA

Un nuevo video se conoció este sábado sobre el accidente en el que murió Ernestina Pais. El registro muestra el instante exacto en el que la conductora intentó cruzar el paso a nivel en la zona de Barrancas de San Isidro con la barrera baja y el tren la atropella.

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Las imágenes muestran que al arribar al paso a nivel las barreras de ambos lados se encontraban bajas. Sin embargo, la actriz continuó con el recorrido al mismo tiempo que la formación ferroviaria pasaba por la vía.

Pocos segundos después se produjo el impacto. Como consecuencia de la violencia del choque, Ernestina murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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Según la información difundida, Pais se dirigía a Tigre al momento del accidente. Además, estaba inhabilitada para conducir como consecuencia de otro incidente vial.

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais

En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia, los cuales fueron publicados por el medio TN. Según el informe, la causa de muerte de Pais sería un “traumatismo encefalocraneano grave”. La actriz habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías. Sin embargo, los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.

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De acuerdo con el informe policial, personal del Comando de Patrullas de San Isidro intervino en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde se constató la muerte de la periodista por el fuerte impacto. Además, el documento indica que Bomberos trabajaron en la escena del accidente junto a los efectivos policiales, mientras que el lugar fue preservado para el desarrollo de las pericias correspondientes.

"El vehículo fue arrollado por la formación constatándose en el momento el fallecimiento de la única ocupante, pudiéndose establecer que se trata de quien en vida fuera la reconocida conductora televisiva", explicó el informe oficial.

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El documento también confirma que la causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. En paralelo, trascendió que la fiscal interviniente ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la realización de las pericias correspondientes sobre el paso a nivel y la formación ferroviaria.

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