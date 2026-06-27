Impactante video: así fue el momento en el que el tren embistió el auto de Ernestina Pais

El documento también confirma que la causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. En paralelo, trascendió que la fiscal interviniente ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la realización de las pericias correspondientes sobre el paso a nivel y la formación ferroviaria.