¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

Ernestina y su hermana se alejaron con el paso de los años y no volvieron a mostrarse juntas de manera pública. Ante los rumores de una posible pelea, la presentadora fue contundente durante una entrevista en Mañanísima (Eltrece): “Nosotras somos así. La gente habla de esa relación, pero nada me obliga a ser la mejor amiga de Federica”. Sin embargo, aclaró: “Como hermanas, somos de fierro. Después, cada una tiene sus amigos y su vida, pero se la pasan diciendo que nos odiamos. Si hubiera existido un escándalo, ¿se creen que no hubiera salido en los medios?”. En ese sentido, agregó: “Las dos tenemos muy en claro que lo único que nos importa es nuestra vieja. Lo demás, nos da igual”.