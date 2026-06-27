¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Ernestina Pais en Argentina, resurgen sus dichos que desmienten peleas con su hermana Federica, aclarando que la distancia no afectaba su unión familiar.
- Marcadas por la desaparición de su padre en la dictadura, ambas hicieron carreras en los medios. Ernestina aclaró que eran incondicionales pero no debían ser mejores amigas.
- El caso expone cómo el acoso mediático y las tragedias familiares moldean la vida de figuras públicas, dejando un legado de resiliencia y hermandad ante la opinión pública.
Ernestina Pais, quien falleció ayer en un accidente ferroviario, mantuvo un fuerte vínculo con su familia, la cual estuvo marcada por un doloroso pasado. Aunque la unión siempre fue algo destacado en su relación con su hermana, no siempre eso se tradujo en la cercanía física. Ambas compartían la pasión por la comunicación y se apoyaban la una a la otra, aunque por caminos separados.
Federica Pais es una periodista argentina y la hermana de Ernestina Pais. Ambas compartían la vocación por los medios y su vida estuvo tocada por una tragedia familiar cuando sus padres se convirtieron en uno de los desaparecidos de la última dictadura militar durante el Gobierno de Facto que comenzó en 1976.
Pais habló en muchas ocasiones de sus vínculos familiares, siempre priorizando su relación con su hijo Benicio, fruto de su matrimonio con el reconocido fotógrafo, Alejandro Guyot. En distintas entrevistas contó que la maternidad transformó por completo su vida y que su hijo ocupaba un lugar central en su día a día. Con frecuencia compartía imágenes junto a él en sus redes sociales y hablaba del orgullo que sentía al verlo crecer.
El vínculo entre Ernestina y su hermana
Mientras que el vínculo con su hermana era otro pilar fundamental de su vida. Ambas desarrollaron exitosas carreras en los medios de comunicación, aunque sus perfiles tomaron tintes distintos. Sin embargo, compartían una relación muy unida y, in distintas oportunidades, hablaron del apoyo mutuo que se brindaron a lo largo de los años.
Las hermanas crecieron atravesadas por la dura historia de la desaparición de su padre, José Miguel Pais, tragedia que ocurrió cuando ellas eran pequeñas. En una entrevista con Infobae recordó que tenía cuatro años cuando dos comandos militares cambiaron la vida de su familia: “Una noche, mientras uno se llevaba a mi viejo de Juan B. Justo y Santa Fe (Palermo), otro entraba en casa para robarse todo lo que podía. ¡Si hasta muebles nos quitaron! Como lo que además fueron: ladrones de poca monta”.
Lejos de competir, las hermanas siempre mantuvieron una relación de enorme cercanía y apoyo. Hablaron en distintas oportunidades del cariño que las unía y del sostén que representaban la una para la otra, tanto en los momentos de mayor exposición profesional como en las etapas más difíciles de sus vidas.
La razón del distanciamiento entre las hermanas
A pesar de que durante años, alrededor de Ernestina y Federica circularon rumores de distancia, diferencias y desencuentros, las dos construyeron un vínculo fuerte en momentos importantes y carreras destacadas en la radio y la televisión, pero cada una con su estilo, su personalidad y su forma de pararse frente a la vida.
Ernestina y su hermana se alejaron con el paso de los años y no volvieron a mostrarse juntas de manera pública. Ante los rumores de una posible pelea, la presentadora fue contundente durante una entrevista en Mañanísima (Eltrece): “Nosotras somos así. La gente habla de esa relación, pero nada me obliga a ser la mejor amiga de Federica”. Sin embargo, aclaró: “Como hermanas, somos de fierro. Después, cada una tiene sus amigos y su vida, pero se la pasan diciendo que nos odiamos. Si hubiera existido un escándalo, ¿se creen que no hubiera salido en los medios?”. En ese sentido, agregó: “Las dos tenemos muy en claro que lo único que nos importa es nuestra vieja. Lo demás, nos da igual”.