Wall Street cae, ante el incremento del costo de endeudamiento

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo ayer ante la reacción prudente de los inversionistas a la subida de los precios del petróleo, los rendimientos de los bonos y las nuevas preocupaciones sobre Oriente Medio. Todos se prepararon para una semana intensa marcada por el conflicto EEUU-Irán que no se termina por resolver, la publicación de las actas de la última reunión de dos días, de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el destino de los bonos del Tesoro en un mercado difícil.