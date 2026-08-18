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Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Axel González fue alcanzado cerca de un ojo durante la intervención policial en medio de los incidentes. Más tarde publicó una imagen y lamentó lo ocurrido: “Esto tenía que ser una fiesta”.

Axel González publicó cómo quedó su rostro tras la final de la Liga Tucumana.
Axel González publicó cómo quedó su rostro tras la final de la Liga Tucumana.
Hace 14 Hs

Resumen para apurados

  • Axel González, delantero de Concepción FC, fue herido en el rostro por una bala de goma policial tras suspenderse por incidentes la final de la Liga Tucumana en Aguilares.
  • Hinchas invadieron el campo tras el primer tiempo y la policía reprimió con postas de goma mientras los futbolistas intentaban calmar la situación; el jugador fue hospitalizado.
  • El hecho reabre el debate sobre los operativos de seguridad y la violencia en el fútbol tucumano, frustrando la definición del torneo que debía coronar al campeón.
Resumen generado con IA

Axel González fue uno de los futbolistas que resultó herido durante los graves incidentes ocurridos en la final entre Concepción FC y Graneros, disputada en Deportivo Aguilares. El delantero del “Cuervo” recibió el impacto de una bala de goma cerca de uno de sus ojos y, horas después, mostró en sus redes sociales cómo quedó su rostro.

“Qué vergüenza que pasen estas cosas en el fútbol tucumano, esto tenía que ser una fiesta”, escribió González junto a una fotografía desde un centro asistencial. El delantero fue trasladado al hospital de Aguilares, y luego al hospital Padilla. En la imagen se observa una lesión en uno de sus párpados y otra marca en el rostro.

El episodio ocurrió después de que se confirmara que el partido, que estaba 0-0 al término del primer tiempo, no continuaría. Un grupo de hinchas de Concepción ingresó al campo de juego mientras efectivos de la Policía intentaban evitar un enfrentamiento con la parcialidad de Graneros.

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

En ese momento también ingresaron futbolistas de ambos equipos para intentar contener la situación. Pablo Lencina, capitán de Graneros, se ubicó frente al alambrado, mientras Pedro Villareal buscaba frenar a los jugadores y allegados de Concepción.

La Policía utilizó balas de goma para dispersar los incidentes y uno de los disparos alcanzó a González cerca de un ojo.

La publicación del delantero terminó convirtiéndose en una de las imágenes que dejó una jornada que debía ser una fiesta para el fútbol tucumano y terminó marcada por los incidentes.

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