El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente
Tras la muerte de Ernestina Pais en un accidente ferroviario en San Isidro, se conoció un conmovedor episodio ocurrido inmediatamente después del impacto. Sus compañeros de teatro la esperaban para una función y no dejaban de llamarla.
Resumen para apurados
- Ernestina Pais murió el viernes tras ser embestido su auto por un tren en San Isidro al cruzar con la barrera baja, mientras se dirigía a una función teatral.
- Ante su demora para la función teatral, sus compañeros de elenco la llamaban insistentemente, por lo que su teléfono quedó sonando sobre el asfalto tras el fuerte choque.
- La Justicia continúa investigando las causas del siniestro vial, mientras el arco artístico y el público despiden con dolor a la conductora y recuerdan su trayectoria.
Con el avance de la investigación sobre el accidente que terminó con la vida de Ernestina Pais, comenzaron a conocerse nuevos detalles de los minutos posteriores al impacto. Uno de los episodios más conmovedores fue revelado por Ángel de Brito, quien contó qué ocurría con el teléfono celular de la conductora mientras sus compañeros de elenco intentaban comunicarse con ella.
El siniestro ocurrió este viernes, pocos minutos antes de las 19.30, en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el Honda Civic que manejaba Ernestina atravesó el paso a nivel cuando la barrera ya estaba descendida. En ese momento, el vehículo fue impactado sobre el lateral del conductor por el tren que circulaba por la zona.
El llamado que nunca pudo responder Ernestina Pais
Según la información difundida hasta el momento, Ernestina Pais se dirigía al teatro para participar de una nueva función de El divorcio del año, la comedia dirigida por José María Muscari que integraba junto a Diego Ramos, Romina Gaetani, Juan Palomino y Rochi Igarzábal.
El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, cuando el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa.
Horas después, Ángel de Brito reveló un dato que reflejó la angustia que se vivía entre sus compañeros de trabajo. El teléfono celular de Ernestina había quedado sobre el asfalto tras el choque y no dejaba de sonar.
Del otro lado de la línea estaban los integrantes del elenco de la obra, preocupados porque la actriz no llegaba al teatro para la función prevista esa misma noche.
La obra en la que actuaba antes de su muerte
En El divorcio del año, la actriz interpretaba a una mujer vinculada al mundo de los medios de comunicación que atravesaba una profunda crisis matrimonial. En distintas entrevistas, la conductora había contado que encontraba varios puntos de contacto entre ese personaje y aspectos de su propia historia, motivo por el que disfrutaba especialmente de ese desafío actoral.
Mientras continúa la investigación para establecer cómo ocurrió el accidente ferroviario, familiares, amigos, colegas y el público continúan despidiendo a Ernestina Pais y recordando su extensa trayectoria en la televisión, la radio y el teatro.