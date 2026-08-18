Contenido patrocinado

MÍO, el desarrollo residencial y comercial de Metrocúbico, avanza en todos sus sectores y ofrece nuevas oportunidades de inversión
MÍO, el desarrollo residencial y comercial de Metrocúbico, avanza en todos sus sectores y ofrece nuevas oportunidades de inversión
Hace 11 Hs

MÍO es un proyecto desarrollado por Metrocúbico, integra cuatro torres residenciales con amenities, locales comerciales y oficinas. Concebido para combinar vivienda, servicios y vida al aire libre, el proyecto se encuentra actualmente en plena etapa de construcción.

A menos de un año del inicio de su construcción, MÍO avanza a ritmo sostenido y de manera simultánea en sus cuatro torres residenciales y en el área comercial, una dinámica que refleja tanto el buen ritmo de obra como la respuesta favorable que ha tenido por parte del mercado.

La Torre 1 ya completó su estructura y hoy se encuentra en una etapa muy avanzada, con planta baja y tres pisos levantados. La Torre 2 ya tiene ejecutados la planta baja y el primer piso. En paralelo, se realizan trabajos en los locales comerciales y se prepara el inicio de las oficinas ubicadas en el primer piso. Las Torres 3 y 4 avanzan con sus fundaciones, por lo que la totalidad del proyecto se encuentra actualmente en obra.

MÍO, el desarrollo residencial y comercial de Metrocúbico, avanza en todos sus sectores y ofrece nuevas oportunidades de inversión

Este nivel de avance fue acompañado por una fuerte demanda. Las dos primeras torres se encuentran prácticamente vendidas en su totalidad, al igual que la primera etapa de locales comerciales y oficinas del sector sur. Este desempeño impulsó el lanzamiento de las Torres 3 y 4, junto con una nueva etapa de locales y oficinas ubicada en el ala norte del complejo.

MÍO continúa tomando forma y consolidándose como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan invertir en un desarrollo con fuerte proyección dentro de Yerba Buena.

MÍO, el desarrollo residencial y comercial de Metrocúbico, avanza en todos sus sectores y ofrece nuevas oportunidades de inversión

Para consultar por unidades disponibles, se puede escribir por WhatsApp al 381-4157526 o acercarse a las oficinas de Metrocúbico en Av. Aconquija 998, Yerba Buena, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Yerba BuenaWhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia