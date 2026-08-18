MÍO, el desarrollo residencial y comercial de Metrocúbico, avanza en todos sus sectores y ofrece nuevas oportunidades de inversión

La Torre 1 ya completó su estructura y hoy se encuentra en una etapa muy avanzada, con planta baja y tres pisos levantados. La Torre 2 ya tiene ejecutados la planta baja y el primer piso. En paralelo, se realizan trabajos en los locales comerciales y se prepara el inicio de las oficinas ubicadas en el primer piso. Las Torres 3 y 4 avanzan con sus fundaciones, por lo que la totalidad del proyecto se encuentra actualmente en obra.