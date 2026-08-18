MÍO, el desarrollo residencial y comercial de Metrocúbico, avanza en todos sus sectores y ofrece nuevas oportunidades de inversión

MÍO es un proyecto desarrollado por Metrocúbico, integra cuatro torres residenciales con amenities, locales comerciales y oficinas. Concebido para combinar vivienda, servicios y vida al aire libre, el proyecto se encuentra actualmente en plena etapa de construcción.
A menos de un año del inicio de su construcción, MÍO avanza a ritmo sostenido y de manera simultánea en sus cuatro torres residenciales y en el área comercial, una dinámica que refleja tanto el buen ritmo de obra como la respuesta favorable que ha tenido por parte del mercado.
La Torre 1 ya completó su estructura y hoy se encuentra en una etapa muy avanzada, con planta baja y tres pisos levantados. La Torre 2 ya tiene ejecutados la planta baja y el primer piso. En paralelo, se realizan trabajos en los locales comerciales y se prepara el inicio de las oficinas ubicadas en el primer piso. Las Torres 3 y 4 avanzan con sus fundaciones, por lo que la totalidad del proyecto se encuentra actualmente en obra.
Este nivel de avance fue acompañado por una fuerte demanda. Las dos primeras torres se encuentran prácticamente vendidas en su totalidad, al igual que la primera etapa de locales comerciales y oficinas del sector sur. Este desempeño impulsó el lanzamiento de las Torres 3 y 4, junto con una nueva etapa de locales y oficinas ubicada en el ala norte del complejo.
MÍO continúa tomando forma y consolidándose como una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan invertir en un desarrollo con fuerte proyección dentro de Yerba Buena.
Para consultar por unidades disponibles, se puede escribir por WhatsApp al 381-4157526 o acercarse a las oficinas de Metrocúbico en Av. Aconquija 998, Yerba Buena, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.