Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un emotivo mensaje: “Fuimos amigos, novios y más”

El actor continuó repasando distintos momentos que marcaron la relación que mantuvieron a lo largo de los años. "Seguíamos riendo… hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de Star Wars. La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos. La externación. Tu primera salida, juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas. Tu peli. Tu historia. Tus viejos".