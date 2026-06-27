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Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un emotivo mensaje: “Fuimos amigos, novios y más”

El fallecimiento de la conductora, ocurrido tras un accidente de tránsito en San Isidro, provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo.

GASTÓN PAULS. Fuimos amigos, novios y mucho más, afirmó el actor al recordar a Ernestina Pais.
GASTÓN PAULS. "Fuimos amigos, novios y mucho más", afirmó el actor al recordar a Ernestina Pais.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Gastón Pauls despidió con un emotivo mensaje a la conductora Ernestina Pais, fallecida el viernes tras sufrir un trágico accidente de tránsito en San Isidro.
  • Mediante sus redes sociales, el actor compartió íntimos chats de WhatsApp y fotos que rememoran una larga relación de noviazgo, amistad y proyectos laborales compartidos.
  • La muerte de la conductora genera una profunda conmoción en el periodismo y el espectáculo argentino, donde colegas y allegados continúan manifestando su dolor en redes.
Resumen generado con IA

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes 26 de junio a los 54 años tras un trágico accidente de tránsito en San Isidro, generó una ola de dolor en el ambiente artístico. Apenas se conoció la noticia, familiares, amigos y colegas comenzaron a despedirla en las redes sociales con sentidos mensajes. Uno de los homenajes más conmovedores fue el que publicó Gastón Pauls, con quien mantuvo una relación marcada por la amistad, el amor y el trabajo compartido.

El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

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A través de su cuenta de Instagram, Pauls recordó con profunda emoción el vínculo que compartieron durante años. "Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más", escribió.

Luego evocó una larga lista de recuerdos compartidos: "Club 69. Mercury Rev. Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Melero y 'Nena Mía' escuchada infinitas veces. Osvaldo. Silvina. Milión. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu foto de Charly".

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El actor continuó repasando distintos momentos que marcaron la relación que mantuvieron a lo largo de los años. "Seguíamos riendo… hasta que dolía. Nuestras charlas sobre hermanos. El estreno de Star Wars. La charla en el Cemic y, contra todo pronóstico, más risas. La anécdota del remisero. La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos. La externación. Tu primera salida, juntos yendo a ver a Posca. Risas y más risas. Tu peli. Tu historia. Tus viejos".

"Buen viaje, amada Erdne"

En la parte final de su publicación, Pauls expresó el profundo cariño que seguía sintiendo por la periodista. "Llantos compartidos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Acá seguirás siempre, Erdne. Con Nico seguiremos llamándote así, Erdne, con la 'r' bien marcada. Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje ayer. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada Erdne".

Las conversaciones que compartió en su despedida

El mensaje estuvo acompañado por varias fotografías de ambos y capturas de conversaciones de WhatsApp que reflejaron la cercanía que mantenían y los proyectos que aún tenían en común.

En uno de los intercambios, Ernestina le escribió: "Los artistas incomodan. ¡Me lees la mente! Me emociona la idea de que trabajemos en esto". Aunque no se conoció la fecha del mensaje, la respuesta hacía referencia a un audio que Pauls le había enviado sobre un proyecto que planeaban realizar juntos.

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En otra conversación, la periodista expresó: "Yo los amo y agradezco que estés alerta. Te quiero cerca, los quiero cerca siempre".

Las capturas también mostraron cómo organizaban encuentros en el bar de la periodista y una charla en la que ella comentaba que en su casa estaban viendo *Barra brava*, la serie de Prime Video protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer.

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La última imagen compartida por el actor correspondía a un intercambio fechado el 12 de marzo de 2025. Allí él le escribió: "Te amo siempre". La respuesta de Ernestina Pais fue breve, pero contundente: "Yo más".

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