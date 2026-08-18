Los vecinos de San Miguel de Tucumán deciden qué obras se hacen en sus barrios por segundo año consecutivo

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó el Presupuesto Participativo para que los vecinos elijan las obras barriales a ejecutar este año.
- Por segundo año consecutivo, la iniciativa se canaliza a través de asambleas vecinales mientras continúan los trabajos planificados previamente.
- El plan busca consolidar la participación ciudadana en la gestión pública y garantizar la concreción de proyectos prioritarios en los próximos meses.
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La herramienta a través de la cual los vecinos de San Miguel de Tucumán eligen las obras que se ejecutarán en sus barrios inaugura la segunda edición. Mientras los proyectos del Proyecto Participativo de este año terminan de concretarse, la Municipalidad capitalina pone en marcha el ciclo de asambleas distritales para 2027. ¿Cómo son los plazos y cuál es el mensaje del municipio para convocar ciudadanos a que formen parte?
“El vecino puede ser protagonista, presentar una propuesta, debatirla con su comunidad y decidir con su voto qué proyecto quiere que el municipio lleve adelante en su barrio”, resumió el secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa, en comunicación con LA GACETA.
Este año la Municipalidad que encabeza Rossana Chahla debió destinar un 2,5% del Presupuesto municipal ($8.700 millones) a las obras que los ciudadanos, a través de asambleas informativas y votaciones, priorizaron para cada zona. Se presentaron 105 proyectos para los 20 distritos de la Capital, y se definió la construcción de plazas, centros deportivos y culturales, además de la recuperación de espacios públicos.
Planificación
Mientras el proceso administrativo actual termina de completarse, el municipio reanudó el sistema previsto para el año próximo. Gómez Tortosa informó que entre agosto y septiembre se realizarán 10 asambleas interdistritales, a las que les seguirá la etapa de evaluación y definición de los proyectos. Finalmente, el 29 y el 30 de octubre se hará la votación presencial para elegir la obra ganadora de cada distrito.
“La decisión de la intendenta Chahla es profundizar esta herramienta porque la primera experiencia demostró que los vecinos quieren participar cuando encuentran un mecanismo concreto para hacerlo”, manifestó el funcionario.
El secretario General señaló que la primera jornada participativa se realizará en el Complejo Deportivo Libertad y reunirá a los distritos 19 y 20, que comprenden 26 barrios de la ciudad. Las precisiones del encuentro serán informadas debidamente a través de los canales oficiales del municipio.
Las obras en marcha
En junio pasado el Concejo Deliberante aprobó los 20 proyectos vecinales previstos para ejecutar este año. Con ese paso completado, el municipio inició con los trámites. “Hoy tenemos nueve proyectos que ya se encuentran en proceso administrativo y está previsto realizar los llamados a licitación pública durante septiembre. Al mismo tiempo, estamos avanzando con los proyectos ejecutivos del resto de las propuestas seleccionadas”, explicó Gómez Tortosa.
Cada proyecto ejecutivo -detalló el funcionario- requiere un trabajo técnico preciso que incluye la memoria descriptiva, los planos y los pliegos de especificaciones generales y particulares que luego permiten avanzar con la contratación y la ejecución de cada obra.
“La intendenta Chahla fue muy clara desde el comienzo: el Presupuesto Participativo es una herramienta para impulsar obras estratégicas que respondan a las prioridades reales de los barrios y contribuyan al desarrollo de toda la ciudad”, expresó Gómez Tortosa.
Llamado a participar
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reitera la invitación hacia los vecinos para participar del segundo año del programa de Presupuesto Participativo. “Nadie conoce mejor un barrio que la gente que vive todos los días en él. El vecino sabe qué necesita su plaza, qué falta en el espacio donde juegan sus hijos y qué intervención puede mejorar la vida cotidiana de forma real”, resaltó el secretario.
Además, el funcionario observó que la realización del programa permitió que “miles de vecinos se acercaran, debatieran, presentaran proyectos y eligieran con su voto iniciativas que hoy ya están avanzando hacia su ejecución”. Y concluyó: “la invitación es a que no se queden afuera. Que se acerquen a la asamblea de su distrito, que lleven esa idea que vienen conversando con sus vecinos y que participen de la votación en octubre. Porque acá no estamos hablando de una propuesta abstracta: estamos hablando de la posibilidad concreta de decidir una obra para su propio barrio”.
Detalle de los trabajos
Las obras programadas para este año son las siguientes:
-Puesta en valor de la gruta de la Virgen del Rosario de San Nicolás (B° Oeste II);
-Puesta en valor de la plaza Democracia (B° Zenón Santillán);
-Playón deportivo plaza Lozano Muñoz (B° Echeverría);
-Puesta en valor plaza Curva (B° Juan Pablo II);
-Espacio deportivo-cultural Club Sargento Cabral (Villa Urquiza);
-Recuperación integral Complejo general Muñoz (Villa 9 de Julio);
-Plaza activa (B° Sitravi II);
-Playón deportivo comunitario plaza Viluco (B° Viluco);
-Puesta en valor plaza Pedro Cossio (B° Padilla);
-Plaza Urquiza (B° Norte);
-Playón deportivo (Predio ex aeropuerto);
-Arte Popular + anfiteatro (B° Los Plátanos);
-Plaza de juegos y pista de salud (B° Lincoln);
-CAC Inclusivo (B° Victoria);
-Centro cultural comunitario (B° Diza);
-Puesta en valor club social y deportivo (B° 20 de junio);
-Espacio deportivo comunitario (B° Los Chañaritos);
-Playón deportivo y vestuario (B° San Alberto); y
-Centro deportivo San Miguel (B° Blasco II).