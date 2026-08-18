Los vecinos de San Miguel de Tucumán deciden qué obras se hacen en sus barrios por segundo año consecutivo

Además, el funcionario observó que la realización del programa permitió que “miles de vecinos se acercaran, debatieran, presentaran proyectos y eligieran con su voto iniciativas que hoy ya están avanzando hacia su ejecución”. Y concluyó: “la invitación es a que no se queden afuera. Que se acerquen a la asamblea de su distrito, que lleven esa idea que vienen conversando con sus vecinos y que participen de la votación en octubre. Porque acá no estamos hablando de una propuesta abstracta: estamos hablando de la posibilidad concreta de decidir una obra para su propio barrio”.