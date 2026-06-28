Bajo un clima de conmoción, despiden hoy a Ernestina Pais

Deseo de cambio

Rocío Igarzábal, compañera de Ernestina en la obra “El divorcio del año”, la despidió en las redes con un extenso mensaje en el que expuso el deseo que la actriz había manifestado horas antes del trágico accidente donde perdió la vida. “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva”, comentó la ex Casi Ángeles. Los actos psicomágicos son una técnica creada por el artista y escritor Alejandro Jodorowsky que utiliza rituales y acciones simbólicas para sanar el inconsciente, liberar traumas y resolver bloqueos emocionales.