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Bajo un clima de conmoción, despiden hoy a Ernestina Pais

Los restos de la conductora serán llevados al Cementerio de la Chacarita.

El celular de Ernestina Pais sonó una y otra vez después del accidente:
El celular de Ernestina Pais sonó una y otra vez después del accidente:
Hace 4 Hs

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida a los 54 años, generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y motivó innumerables mensajes de despedida por parte de colegas, amigos y seguidores. En medio del dolor, su familia definió cómo será el último adiós a la conductora.

Si bien en un primer momento se había informado que no habría velatorio abierto, finalmente sus allegados resolvieron realizar una ceremonia de despedida. El mismo tendrá lugar en la funeraria Zuccotti Hermanos, entre las 8 y las 11.30 de de hoy, tras lo cual sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Autopsia

Paralelamente, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que indican como causa de muerte un traumatismo encefalocraneano grave. Según la investigación, el golpe habría sido consecuencia del impacto del Tren de la Costa contra el vehículo que conducía la periodista al cruzar las vías.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en el paso ferroviario de Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. El automóvil, un Honda Civic negro, fue embestido en su lateral izquierdo por una formación ferroviaria. Las primeras hipótesis sostienen que habría intentado cruzar con las barreras bajas, situación que habría quedado registrada por cámaras de seguridad.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, confirmaron el fallecimiento en el lugar. La causa quedó bajo investigación de la UFI de Martínez, mientras policías y bomberos trabajaron en la escena para reconstruir lo sucedido.

Antecedentes viales

Tras el hecho, también se recordaron distintos antecedentes viales vinculados a la conductora, incluyendo infracciones por exceso de velocidad y otros episodios de tránsito ocurridos en años anteriores, algunos de ellos con negativas a controles de alcoholemia y narcotest.

En paralelo, el entorno cercano comenzó a organizar su despedida en medio de muestras de dolor y consternación en el ambiente artístico. Compañeros de trabajo destacaron su trayectoria en radio y televisión, donde se consolidó como una figura reconocida. El impacto de la noticia se extendió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los mensajes de afecto y recuerdo hacia la conductora.

Deseo de cambio

Rocío Igarzábal, compañera de Ernestina en la obra “El divorcio del año”, la despidió en las redes con un extenso mensaje en el que expuso el deseo que la actriz había manifestado horas antes del trágico accidente donde perdió la vida. “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva”, comentó la ex Casi Ángeles.  Los actos psicomágicos son una técnica creada por el artista y escritor Alejandro Jodorowsky que utiliza rituales y acciones simbólicas para sanar el inconsciente, liberar traumas y resolver bloqueos emocionales.

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