La cruda confesión de Ernestina Pais sobre su lucha contra el alcoholismo: "Bebía llorando"
Tras la muerte de Ernestina Pais, volvió a cobrar relevancia una de sus entrevistas más sinceras. La periodista habló sobre su adicción al alcohol, el tratamiento que atravesó y el mensaje de esperanza que dejó para quienes enfrentan una situación similar.
Resumen para apurados
- Tras su reciente muerte en Argentina, cobran relevancia los testimonios de Ernestina Pais sobre su dura lucha contra el alcoholismo y su proceso de internación para sanar.
- La adicción de Pais se agravó en la pandemia por deudas y pérdidas. Para recuperarse, realizó un tratamiento de un año y medio aislada, contando con el apoyo clave de su hijo.
- El legado de Pais resalta la importancia de romper el estigma de las adicciones, promoviendo la idea de que es posible pedir ayuda, rehabilitarse y salir adelante del dolor.
Meses antes de su muerte, Ernestina Pais decidió hablar públicamente sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida. En distintas entrevistas, la conductora relató el proceso que atravesó para recuperarse de su adicción al alcohol, recordó los momentos más complejos de su tratamiento y dejó un mensaje sobre la importancia de pedir ayuda.
Sus palabras, pronunciadas con total honestidad, hoy adquieren un significado especial tras conocerse su fallecimiento a los 54 años. La periodista contó que estuvo internda durante seis hijos, y que su hijo Benicio fue clave para su recuperación.
"Bebía llorando": el duro relato sobre su adicción
En febrero de este año, durante una entrevista con El Ejército de la Mañana, Ernestina Pais explicó que el consumo de alcohol era la manifestación de un dolor que arrastraba desde la infancia. "Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer. Arranca desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor", expresó.
En ese mismo diálogo reflexionó sobre las dificultades que, según su experiencia, enfrentan las personas con adicciones. "¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. La frustración te supera porque no tenés herramientas. Yo creo que mis herramientas ya escaseaban para poder enfrentar el dolor desde chica", afirmó.
La periodista también recordó que el verdadero cambio comenzó cuando aceptó recibir ayuda e internarse en un centro especializado. Durante aproximadamente un año y medio realizó un tratamiento que incluyó terapias individuales, grupales y vinculares. "Fue un gran lugar donde estuve en la internación. Tenía terapias individuales, grupales y vinculares. En las vinculares empecé a desandar un montón de cosas que yo no sabía que estaban ahí", contó.
El papel de su hijo durante la recuperación
Uno de los momentos más emotivos de aquella entrevista llegó cuando habló sobre Benicio, su hijo, y el temor que sentía por el impacto que podía tener en él verla atravesar esa situación. "La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo, porque tener una mamá internada me parecía que era un montón", confesó.
Sin embargo, explicó que ese proceso también le permitió transmitirle una enseñanza. "También supe en ese momento, gracias a los terapeutas, que yo le pude enseñar que del piso se sale", agregó.
La pandemia, el punto de quiebre
En otra entrevista, brindada a Ángel de Brito, Ernestina explicó que la pandemia agravó su problema con el consumo de alcohol. "Antes trabajé durante 25 años en gastronomía y jamás tuve inconvenientes con el alcohol. Pero la pandemia fue el detonante", aseguró.
La conductora recordó que durante ese período se combinaron distintas situaciones personales que terminaron por desbordarla. "Se juntaron todas las cosas que no había resuelto en mi vida, la muerte de mi socio y las deudas por los cierres. Todo explotó", relató.
También contó que durante los primeros meses de su tratamiento permaneció completamente desconectada del exterior para concentrarse en su recuperación. "Los primeros dos meses y medio estuve sin celular, sin computadora. Necesitaba desconectarme para combatir la ansiedad. Y también para que no se supiera lo que se decía de mí", explicó.
El mensaje que dejó sobre la importancia de pedir ayuda
Una vez recuperada, Ernestina Pais decidió compartir públicamente una reflexión destinada a quienes atraviesan problemas de consumo. "Siempre se dice que para un adicto hay solo tres finales: la cárcel, el neuropsiquiátrico o la muerte. Yo creo firmemente en un cuarto final: no tener vergüenza, pedir ayuda y sanar", escribió.
Además, agradeció a quienes la acompañaron durante ese proceso. "Gracias familia, gracias amigos, gracias a todos los que me dijeron la verdad, a los que me cuidaron, gracias a mis maravillosos compañeros de internación y al mejor equipo del mundo. Gracias a todos ellos, vuelvo a tenerme, a abrazar mi vida. Solo puedo decir gracias", concluyó.