La cruda confesión de Ernestina Pais sobre su lucha contra el alcoholismo: "Bebía llorando"

"Bebía llorando": el duro relato sobre su adicción

En febrero de este año, durante una entrevista con El Ejército de la Mañana, Ernestina Pais explicó que el consumo de alcohol era la manifestación de un dolor que arrastraba desde la infancia. "Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer. Arranca desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor", expresó.