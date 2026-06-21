Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Sostuvo además que la presentación judicial, formulada ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58, fue efectuada antes de que el caso tomara estado público. “Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, añadió. Aseveró luego que en las imágenes “se detectan manipulaciones”. “Son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, expresó la conductora.