Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Un video protagonizado por la conductora Jésica Cirio donde aparecen fajos de dólares dejó a la ex esposa de Martín Insaurralde en el centro de la polémica. En un descargo, la modelo afirmó que es víctima de una extorsión y remarcó que la causa está siendo investigada en los tribunales.
“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó Cirio a través de un comunicado difundido por el portal Infobae.
Sostuvo además que la presentación judicial, formulada ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58, fue efectuada antes de que el caso tomara estado público. “Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, añadió. Aseveró luego que en las imágenes “se detectan manipulaciones”. “Son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”, expresó la conductora.
Se cree que los videos, que fueron difundidos en el portal del diario La Nación, habrían sido registrados en 2023.
El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde.— Jonatan Viale (@JonatanViale) June 20, 2026
Con su voz en off cuenta todo.
“Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S
Cirio aparece en un vestidor junto a fajos de dólares envueltos en plástico transparente, guardados en cajones y estantes de la propiedad que compartía con Insaurralde en Fincas de San Vicente.
“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”, agregó. Además, Cirio insistió con que puede respaldar su patrimonio. “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, indicó la conductora.